「なんば秋祭り［食楽祭]」を10月24日(金)~26日(日)に開催決定！
FoodFes株式会社
2025年10月24日(金),25日(土),26日(日)の3日間「なんば秋祭り［食楽祭]」をなんばパークス「なんばカーニバルモール」(大阪市浪速区)にて開催いたします。
なんば秋祭り［食楽祭］とは？
～なんばの秋が熱い3日間に！
食べて！飲んで！踊って！遊んで！～
大阪・なんばのど真ん中に、秋の大祭りがやってくる！
秋風を感じながら、クラフトビールを片手にグルメを味わい、櫓（やぐら）の上からはライブ＆DJの熱気が響き渡る！
そして子どもから大人まで楽しめる【縁日ブース】も登場！
秋のなんばで、まるで“昭和の縁日”にタイムスリップ！
▼公式HP
https://foodfes.jp/wp/shokuraku2025/
イベントの見どころ！その１.：櫓ステージでノリノリ音楽ライブ＆DJ！
やぐらを囲んで、昼はヨサコイや人気アーティストのライブに夜はDJタイム！
音楽と一緒に、みんなで踊って盛り上がろう！
その２.：クラフトビールが世界から集結！
関西各地のクラフトビールはもちろん、
なんとアフリカ・ウガンダ共和国のクラフトビールも登場！
飲み比べて、推しの一杯を見つけよう！
その３.：ビールに合う絶品グルメが大集結！
がっつり系からスイーツまで、よりどりみどり！
食べすぎ注意！？なフードブースがずらり！
その４.：レトロで楽しい！縁日ブースが出現！
射的、輪投げなど、懐かしい遊びがいっぱい！
お子様はもちろん、大人も童心に帰って楽しめます♪