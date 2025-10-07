「なんば秋祭り［食楽祭]」を10月24日(金)~26日(日)に開催決定！

2025年10月24日(金),25日(土),26日(日)の3日間「なんば秋祭り［食楽祭]」をなんばパークス「なんばカーニバルモール」(大阪市浪速区)にて開催いたします。




なんば秋祭り［食楽祭］とは？

～なんばの秋が熱い3日間に！


食べて！飲んで！踊って！遊んで！～


大阪・なんばのど真ん中に、秋の大祭りがやってくる！


秋風を感じながら、クラフトビールを片手にグルメを味わい、櫓（やぐら）の上からはライブ＆DJの熱気が響き渡る！


そして子どもから大人まで楽しめる【縁日ブース】も登場！


秋のなんばで、まるで“昭和の縁日”にタイムスリップ！



イベントの見どころ！

その１.：櫓ステージでノリノリ音楽ライブ＆DJ！

やぐらを囲んで、昼はヨサコイや人気アーティストのライブに夜はDJタイム！


音楽と一緒に、みんなで踊って盛り上がろう！





その２.：クラフトビールが世界から集結！

関西各地のクラフトビールはもちろん、


なんとアフリカ・ウガンダ共和国のクラフトビールも登場！


飲み比べて、推しの一杯を見つけよう！





その３.：ビールに合う絶品グルメが大集結！

がっつり系からスイーツまで、よりどりみどり！


食べすぎ注意！？なフードブースがずらり！





その４.：レトロで楽しい！縁日ブースが出現！

射的、輪投げなど、懐かしい遊びがいっぱい！


お子様はもちろん、大人も童心に帰って楽しめます♪





開催概要

