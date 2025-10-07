「なんば秋祭り［食楽祭]」を10月24日(金)~26日(日)に開催決定！

FoodFes株式会社

2025年10月24日(金),25日(土),26日(日)の3日間「なんば秋祭り［食楽祭]」をなんばパークス「なんばカーニバルモール」(大阪市浪速区)にて開催いたします。

なんば秋祭り［食楽祭］とは？

～なんばの秋が熱い3日間に！

食べて！飲んで！踊って！遊んで！～

大阪・なんばのど真ん中に、秋の大祭りがやってくる！

秋風を感じながら、クラフトビールを片手にグルメを味わい、櫓（やぐら）の上からはライブ＆DJの熱気が響き渡る！

そして子どもから大人まで楽しめる【縁日ブース】も登場！

秋のなんばで、まるで“昭和の縁日”にタイムスリップ！

▼公式HP

https://foodfes.jp/wp/shokuraku2025/

イベントの見どころ！

その１.：櫓ステージでノリノリ音楽ライブ＆DJ！

やぐらを囲んで、昼はヨサコイや人気アーティストのライブに夜はDJタイム！

音楽と一緒に、みんなで踊って盛り上がろう！

その２.：クラフトビールが世界から集結！

関西各地のクラフトビールはもちろん、

なんとアフリカ・ウガンダ共和国のクラフトビールも登場！

飲み比べて、推しの一杯を見つけよう！

その３.：ビールに合う絶品グルメが大集結！

がっつり系からスイーツまで、よりどりみどり！

食べすぎ注意！？なフードブースがずらり！

その４.：レトロで楽しい！縁日ブースが出現！

射的、輪投げなど、懐かしい遊びがいっぱい！

お子様はもちろん、大人も童心に帰って楽しめます♪

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/65_1_1918416a20c7179e5db88d6a3353d87f.jpg?v=202510070956 ]