トヨタコネクティッド、会社創立25周年

トヨタコネクティッド株式会社

トヨタコネクティッド株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本圭司、以下トヨタコネクティッド）は2025年10月6日をもって会社創立25年を迎えました。

トヨタコネクティッドは本年のスローガンを 「情熱でつなぐ 25年の絆 ～We are celebrating our founder’s legacy～」 と掲げ、これまでの25年への感謝を胸に、未来への絆をつなげることを目的として、社内にて創立記念式典を開催いたしました。

式典では、山本社長による挨拶に加え、当社として初めてとなる 「TC（トヨタコネクティッド）カルチャー表彰式」 を実施しました。本表彰では、社員主導の「トヨタコネクティッドのありたい姿」を目指すボトムアッププロジェクトから生まれた5つのカルチャーをそれぞれ体現する社員を社内投票によって選定。行動や姿勢を称えることで、社内で大切にしてきた価値観や文化を改めて共有するとともに、さらなる社内浸透を目指しました。

また、トヨタコネクティッド25周年を記念し、新たなオウンドメディアサイト「Add Venture! Times」を近日中に公開予定です。こちらではカルチャーごとに記事を公開し、社員や社内のプロジェクトなど、トヨタコネクティッドの”いま”を伝えていきます。昨日の「TCカルチャー表彰式」で表彰された社員の紹介・インタビューも後日「Add Venture! Times」で発信していきますので、ご期待ください。

トヨタコネクティッド創立25周年を迎え、これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げます。引き続き当社のビジョンである「人とクルマと社会をつないで、豊かで心ときめくモビリティ社会の創造」に向けて挑戦してまいります。

