千葉県ならではの美味しさをぎゅっと詰め込んだ「千産千消フェア」食欲の秋に新メニューをそろえて千葉県内のセブン‐イレブンで開催！

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、千葉県の地域フェア「千産千消フェア」を、10月7日（火）より千葉県内のセブン‐イレブン1,185店（2025年9月末時点）にて開催いたします。今年は、地元ブランド鶏「房総ハーブ鶏」や「千葉県産紅はるか」など、千葉県の魅力あふれる食材を使用した新商品が登場。食欲の秋にぴったりのご当地メニューや、ここでしか味わえないラインアップをご用意しました。対象商品の売上の一部は、千葉県の「農林水産業」の振興に寄付される予定です。

セブン‐イレブンの「地産地消」の取り組み

セブン‐イレブンでは、各地域の食材を積極的に活用することで、生産者様の支援と地域経済への貢献を図る「地産地消」に取り組んでいます。今回で5回目となる「千産千消フェア」は、千葉県の豊かな食材を広く知っていただくとともに、地域生産者の応援につなげることを目的に開催してきました。今年は秋の味覚を代表するさつまいもや、地域ならではの食材とメニューに注目。「房総ハーブ鶏」をふっくらジューシーに焼き上げた「鶏むね肉の炭火焼鳥丼」や、濃厚スープで再現した「黒旨スープの竹岡式 醤油ラーメン」など、地元の魅力を最大限に引き出した商品を揃えています。

期間限定、千葉県でしか味わえない！「千産千消フェア」商品ラインアップ

■鶏むね肉の炭火焼鳥丼 房総ハーブ鶏使用

価格：598円（税込645.84円）

発売日：10月7日（火）～順次

販売エリア：千葉県

ふっくらとした食感が特長の「房総ハーブ鶏」を使用。香ばしく炭火で焼き上げ、ご飯と相性抜群の甘辛い醤油だれを絡めました。「房総ハーブ鶏」の旨みを活かしたジューシーかつヘルシーな仕上がりで、忙しい日々のランチにもぴったりな満足感ある丼ぶりです。

■黒旨スープの竹岡式醤油ラーメン

価格：520円（税込561.60円）

発売日：10月7日（火）～順次

販売エリア：千葉県

千葉県の人気ご当地ラーメン「竹岡式」を再現。今年ご好評いただいた夏の冷やしラーメンに続き、今年はスープ・麺をさらに見直し、より本格的な味わいを追求しました。濃厚でコク深い「黒旨スープ」に、中太麺を合わせた食べ応えのある一杯です。

■房総ハーブ鶏の鶏ごぼうおむすび

価格：165円（税込178.20円）

発売日：10月7日（火）～順次

販売エリア：千葉県

「房総ハーブ鶏」のふっくらとした食感が際立つ一品。醤油ベース出汁で具材と炊込んだ、鶏とごぼうの旨みを感じる鶏めしです。

■たんぱく質が摂れる ピリ辛鶏むね肉の温玉納豆

価格：258円（税込278.64円）

発売日：10月7日（火）～順次

販売エリア：千葉県

「房総ハーブ鶏」のむね肉をコチュジャンで炒め、納豆と温玉に添えた、ピリ辛でたんぱく質が摂れる仕立てです。

■たっぷり濃厚ミルクムースもこ

価格：200円（税込216円）

発売日：10月7日（火）～順次

販売エリア：千葉県

千葉県産の牛乳を使用した濃厚なミルクムース仕立て。もっちりとした食感のシュー生地と、まろやかなミルクの甘みが絶妙にマッチします。

■牛乳仕込みのしっとり食感 ホイップロール

価格：168円（税込181.44円）

発売日：10月7日（火）～順次

販売エリア：千葉県

千葉県産の牛乳を生地に仕込み、しっとりとした食感のパンに濃厚なミルククリームを挟みました。口の中で豊かなミルク風味が広がります。

■千葉県産紅はるか使用 スイートポテトプリン

価格：270円（税込291.60円）

発売日：10月7日（火）～順次

販売エリア：千葉県

「千葉県産紅はるか」をプリンとホイップの両方に使用しました。紅はるかの甘さが堪能できる、口当たりの良い濃厚なスイートポテトプリンです。

担当者コメント

毎年ご好評いただいている「千産千消フェア」を通じて、千葉県の食材やご当地メニューの魅力をより多くのお客様に体験いただきたいと考えています。地域の食材を中心に、“ここでしか味わえない特別感”を意識して商品を開発しました。セブン‐イレブンに立ち寄った瞬間に、思わず「食べてみたい！」と心が動く、そんな小さな幸せと満足感をお届けできれば幸いです。

