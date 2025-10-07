『買い置き常備菜』でお仕事帰りの「あと一品」問題を解決「おかず畑 おばんざい小鉢(R)」 のWEB動画2篇を10月1日より公開中！

フジッコ株式会社

フジッコ株式会社（本社：神戸市中央区／代表取締役社長執行役員：福井正一）は、「おかず畑 おばんざい小鉢」を対象に、「買い置き常備菜」篇および「パクパク」篇のWEB 動画2 篇を2025 年10 月1 日より公開しました。働き子育て世代が抱える“あと一品”問題に対し、買い置きできる常備菜で寄り添い、手作りのような味わいの野菜おかずで栄養バランスを手軽に整える提案を行います。

■実施背景

共働き世帯の増加に伴い、夕食づくりでは時間の制約から“あと一品”を用意できずに悩む声が増えています。

「おかず畑 おばんざい小鉢」は、手作りのような味わいに加え、食べきりサイズで調理不要という利便性を兼ね備えた『買い置き常備菜』で、共働き子育て世代を中心に、調理の手間を肩代わりし、食卓を整えることをサポートします。今回、その価値を伝える2 本のWEB 動画を公開するとともに、店頭売場からもメッセージを発信し、「あと一品」問題の解決を提案します。

■WEB 動画概要

１.「買い置き常備菜」篇

仕事帰りで忙しく、副菜を作る余裕がないときには、日持ちする常備菜「おばんざい小鉢」が強い味方。帰宅後すぐに整う晩ごはんで、“あと一品”問題を解決します。

動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=j5mcywg9ilU

２.「パクパク」篇

「ひじきって、子どもも食べるんだ！？」

お子さまの食卓に悩むシーンでも、買い置き常備菜「おかず畑 おばんざい小鉢」で“あと一品”問題を解決します。

動画URL :https://www.youtube.com/watch?v=DrZSUgX-Irg

■動画公開時期

2025 年10 月1 日～

※YouTube、TVer を通じてターゲット層に対し広告配信を実施します。

■「あと一品」問題を解決する『ごはんづくりおたすけキャンペーン』も実施中

詳細は下記URLから

https://lsp-campaign.com/fr2/lp.go?inflowid=owned&utm_source=bn1&utm_medium=owned&utm_campaign=cp2(https://lsp-campaign.com/fr2/lp.go?inflowid=owned&utm_source=bn1&utm_medium=owned&utm_campaign=cp2)

■対象商品

■「おかず畑おばんざい小鉢」シリーズとは

・ 食の基本を大切にした丁寧な味づくり

手作りのような「おいしさ」「食感」「風味」を実現

・ 便利な食べきりパック

一人前食べ切りサイズのちょうどよいパッケージ

・ 長期保存が可能

鮮度をしっかりと保ったまま、おいしさを製造後60日以上キープの作りたてのおいしさがいつでも

楽しめる、新・日持ち惣菜

ブランドサイト：https://www.fujicco.co.jp/okazubatakesyokudo/