CDNetworks、10/30（木）・31（金）開催の「IT・情シスDXPO福岡’25」に協賛

株式会社シーディーネットワークス・ジャパン

APACを中心に世界をリードするグローバルCDNベンダである株式会社シーディーネットワークス・ジャパン（本社所在地: 東京都千代田区、代表取締役: 李安明、以下「CDNetworks」）は、2025年10月30日(木)、31日(金)に開催されるイベント「IT・情シスDXPO福岡’25」の「ITインフラ・セキュリティ展」に協賛し、クラウド型Webセキュリティ統合プラットフォーム「Cloud Security 2.0」を展示します。

■開催概要

名称：第1回IT・情シスDXPO福岡’25

日時：2025年10月30日（木）、31日（金）各日9:30～17:00

会場：マリンメッセ福岡 A館

出展エリア：ITインフラ・セキュリティ展【4-40】

主催：ブティックス株式会社

イベントページ：https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka/system/

■Cloud Security 2.0 とは

「Cloud Security 2.0」 は、単一のコンソールでフルパッケージのセキュリティ強化を可能にするWAAP(Web Application and API Protection)ソリューション統合プラットフォームです。

サービスURL：https://www.cdnetworks.com/ja/cloud-security/

「Cloud Security 2.0」は、主に以下の4つの機能をご用意しています。

- WAF- DDoS防御- Bot対策- API保護

必要な機能から導入ができ、初期コストを抑えたスタートが可能で、企業の成長に合わせた段階的な拡張にも対応します。システム運用チームのスキルレベルに関係なく利用できるシンプルな設計で、ITリソースの負担を軽減し、自社内で効率的に運用が可能です。

CDNetworks Japanについて

CDNetworks Japanは、シンガポールに本社を置くCDNetworksの日本法人です。業界における先駆的なCDN 、エッジコンピューティング、クラウドセキュリティプロバイダとして、あらゆる通信・配信のパフォーマンス向上をトータルサポートしています。独自開発の高い技術力、柔軟できめ細かいサービス力で、エンタープライズ/アドテク/ソフトウェア/eコマース/メディア/ゲームといった幅広い業界のお客様へ高品質なサービスをご提供しています。特に中国、ロシア、インド、東南アジア、中東、アフリカ、中南米等の市場においても自社拠点（ PoP ）によってグローバル配信をサポートする唯一の、アジア最大級のグローバル企業です。

詳しいソリューションとサービスについては http://www.cdnetworks.com/ja/ をご覧ください。