福井市の公募型プロポーザルにおいて、当社の電子回覧板サービス「タウンデジボ」が採択されました
株式会社永和システムマネジメント（本社：福井県福井市問屋町、代表取締役社長：平鍋健児）が提供する電子回覧板サービス「タウンデジボ」が、このたび福井市の公募型プロポーザルに採択され、市内全域に導入されることになりました。
本取り組みにより、地域住民に向けた行政情報・生活情報の発信をデジタルで効率的に行う環境を整備し、住みやすさと利便性の向上に貢献してまいります。
「タウンデジボ」とは
自治会から配布される回覧物やお知らせを、スマートフォンやタブレット、Webでいつでもどこでも確認できる電子回覧サービスです。
市や地区の広報誌、自治会からのお知らせ、ごみ収集カレンダーなどの地域情報を一元的に管理・閲覧可能であり、自治会長や班長の業務負担を軽減し、自治会運営の円滑化に寄与します。
当社は今後も「タウンデジボ」を通じて、福井市をはじめ全国の自治体・地域での情報発信を支援し、より良い街づくりに貢献してまいります。
▶ サービス紹介ページ
https://sakinokoto.esm.co.jp/town-digibo
主な特徴
広報誌・連絡の閲覧
市や地区の広報物、自治会からのお知らせを簡単に閲覧できます。各発行元が情報をアップロードする形式のため、自治会長の作業負担も軽減されます。緊急情報の即時発信や、各世帯の閲覧状況の確認も可能です。
アンケート
自治会長などの管理者は、総会の出欠確認などのアンケートを簡単に作成・配信できます。回答は集計されて表示されるため、確認もスムーズです。
ごみ収集カレンダー
お住まいの地域のごみ収集カレンダーを確認できます。ごみの種類に応じたリマインド通知機能も備わっています。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社永和システムマネジメント
タウンデジボ担当
Mail：town-digibo@esm.co.jp
URL：https://sakinokoto.esm.co.jp/town-digibo
お問い合わせフォームはこちら(https://sakinokoto.esm.co.jp/town-digibo/contact)