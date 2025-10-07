福井市の公募型プロポーザルにおいて、当社の電子回覧板サービス「タウンデジボ」が採択されました

株式会社永和システムマネジメント

株式会社永和システムマネジメント（本社：福井県福井市問屋町、代表取締役社長：平鍋健児）が提供する電子回覧板サービス「タウンデジボ」が、このたび福井市の公募型プロポーザルに採択され、市内全域に導入されることになりました。

本取り組みにより、地域住民に向けた行政情報・生活情報の発信をデジタルで効率的に行う環境を整備し、住みやすさと利便性の向上に貢献してまいります。

「タウンデジボ」とは

自治会から配布される回覧物やお知らせを、スマートフォンやタブレット、Webでいつでもどこでも確認できる電子回覧サービスです。

市や地区の広報誌、自治会からのお知らせ、ごみ収集カレンダーなどの地域情報を一元的に管理・閲覧可能であり、自治会長や班長の業務負担を軽減し、自治会運営の円滑化に寄与します。

当社は今後も「タウンデジボ」を通じて、福井市をはじめ全国の自治体・地域での情報発信を支援し、より良い街づくりに貢献してまいります。

▶ サービス紹介ページ

https://sakinokoto.esm.co.jp/town-digibo

主な特徴

広報誌・連絡の閲覧

市や地区の広報物、自治会からのお知らせを簡単に閲覧できます。各発行元が情報をアップロードする形式のため、自治会長の作業負担も軽減されます。緊急情報の即時発信や、各世帯の閲覧状況の確認も可能です。

アンケート

自治会長などの管理者は、総会の出欠確認などのアンケートを簡単に作成・配信できます。回答は集計されて表示されるため、確認もスムーズです。

ごみ収集カレンダー

お住まいの地域のごみ収集カレンダーを確認できます。ごみの種類に応じたリマインド通知機能も備わっています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社永和システムマネジメント

タウンデジボ担当

Mail：town-digibo@esm.co.jp

URL：https://sakinokoto.esm.co.jp/town-digibo

お問い合わせフォームはこちら(https://sakinokoto.esm.co.jp/town-digibo/contact)