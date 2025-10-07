新感覚の「コーヒーセレモニー」誕生！ 国登録有形文化財「 恋しき 」の本格的な茶室で贈るトップスペシャルティコーヒーの新たな静謐体験

合同会社COUNTERBALANCE

合同会社COUNTERBALANCE（広島県府中市府中町、代表：菅信敬嗣）は、この度、国登録有形文化財「 恋しき 」内の離れ、茶室「 明月庵 」において、日本の茶道の精神に珈琲発祥の地エチオピアの伝統的なコーヒーセレモニーのテイストを加えた、新たな文化体験「 So/cha - Japanese Coffee Ceremony - 」を2025年10月より開始いたしました。

本取り組みは、茶道の深遠な儀式性やおもてなしの心を珈琲の世界に応用し、訪れる人々に、歴史的空間における五感に訴えかける唯一無二の体験を提供し、文化財の新たな価値創出と地域活性化に貢献することを目指します。

歴史的建造物「 恋しき 」の新たな息吹

広島県府中市に佇む国登録有形文化財「 恋しき 」は、明治5年（1872年）に料亭旅館として創業し、多くの政財界、文人墨客に愛されてきた歴史ある格式高い建造物です。木造3階建ての主屋と回遊式庭園を取り囲む5棟の離れは、その趣深い佇まいから府中市のシンボルとして親しまれています。

近年、歴史的建造物を単に保存するだけでなく、積極的に商業活用することで、その維持管理と地域経済への貢献を両立させる動きが全国的に加速しています。この潮流を受け、「 恋しき 」においても、その歴史的価値を次世代に継承しつつ、現代のニーズに応える新たな文化体験を提供し、歴史的空間に新たな息吹を吹き込み、文化交流の拠点としての役割を再定義する試みです。

「 So/cha - Japanese Coffee Ceremony - 」

「 So/cha - Japanese Coffee Ceremony - 」は、日本の伝統文化である茶道（Japanese Tea Ceremony）のおもてなしの精神に、コーヒー発祥の地とされるエチオピアに古くから伝わる「コーヒーセレモニー（ブンナセレモニー）」のテイストを加えた、茶室で行う新たな静観体験です。

日本の伝統的な茶室空間で、選び抜かれたトップスペシャルティコーヒーと、地元老舗和菓子店の上生菓子を組み合わせ、おもてなしすることで、五感を満たす唯一無二の体験を提供します。

■コンテンツ

【 真 】 - 本格的なおもてなしの極み -

恋しきが誇る本格的な茶室「 明月庵 」にて、3種類のトップスペシャルティ珈琲と2種類の和菓子を提供いたします。静かで心豊かな時間をお過ごしいただけます。

お一人様：5,000円（要予約、時間応談可）

【 行 】 - 目の前で点てる一杯の贅沢 -

お客様の目の前で心を込めて珈琲を点て、主菓子とともにご提供します。一杯一杯に込められた作り手の情熱を感じてください。（14時～17時）

お一人様：1,700円

【 草 】 - 気軽に楽しむ至福のひととき -

厳選されたトップスペシャルティ珈琲と主菓子をシンプルにお楽しみいただけるプランです。忙しい日常から離れて、ほっと一息つきたい方におすすめです。（14時～17時）

お一人様：1,200円

■厳選された珈琲と伝統の上生菓子「 So/cha 」がこだわる、最高の素材

・厳選されたトップスペシャルティコーヒー

「 So/cha 」は、世界の生産量のわずか1%未満といわれるトップスペシャルティコーヒーのみを使用しています。

薫り高く、フルーティーで甘みのある豆を厳選し、その個性を最大限に引き出せるよう、繊細な調整ができる焙煎機で丁寧に焙煎しています。

生産地の気候、土壌、そして人々の情熱が織りなす「テロワール」が詰まった一杯の魅力を存分にお楽しみいただけます。

・ 地元府中市の老舗和菓子屋が手掛ける特製の上生菓子

珈琲とともに提供される主菓子は、地元の老舗「 菊壽堂 」が創作しています。昔から恋しきでのお茶席を設ける上では欠かせない和菓子屋です。

伝統の技、季節の移ろいを表現した美しい逸品が、珈琲を一層引き立てます。

地域活性化への展望

「 So/cha - Japanese Coffee Ceremony - 」は単なる珈琲の提供に留まらず、日本の伝統文化の美意識とおもてなしの心を世界に発信する新たな試みです。

珈琲を通じて、歴史と現代、異文化が交差する新たな文化交流の場として、豊かな時間を提供し、心の安らぎと感動をお届けしてまいります。

また、「 恋しき 」が持つ歴史的・文化的価値を最大限に活かし、府中市の観光振興と地域活性化、新たな雇用を創出し、「生きた資産」として活用されることで、その保存と継承が持続可能な形で実現し、地域住民の郷土愛を育むとともに、地域の魅力を国内外に広く発信する強力なブランドイメージを確立します。

施設概要

恋しき

場所：広島県府中市府中町178

営業時間： 9:00～17:00

定休日： なし

ご予約・お問い合わせ： TEL / 0847-41-5140 E-mail / info@ctr-balance.com

本件に関するお問い合わせ先

会社名 合同会社COUNTERBALANCE

所在地 〒726-0005 広島県府中市府中町754-2 旧平地呉服店

連絡先 電話：0847-59-1331 E-mail：info@ctr-balance.com