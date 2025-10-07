イタリア・ミラノ発ブランド「ATELIER VM（アトリエ ヴィーエム）」が日本市場へ本格上陸。ミニマリズムを纏うゴールドジュエリー。

アッシュ・ペー・フランス株式会社

アッシュ・ペー・フランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：富高健一郎）が展開するインポートのファインジュエリーをセレクトする「H.P.FRANCE BIJOUX（アッシュ・ペー・フランス ビジュー）」にて、イタリア・ミラノ発のジュエリーブランド「ATELIER VM（アトリエ ヴィーエム） 」の展開を開始いたします。1998年に設立された「アトリエ ヴィーエム」は、日常の出会いや旅先での体験、思い出をインスピレーションにした18Kゴールドのジュエリーを軸に提案。2025年秋冬コレクションより日本市場への本格上陸となり、2025年10月8日（水）にアッシュ・ペー・フランス ビジュー梅田店、10月22日（水）よりアッシュ・ペー・フランス ビジュー 丸の内店にて発売いたします。国内では、アッシュ・ペー・フランスのみご覧いただける、美しいコレクションの数々をお楽しみください。

日常の記憶から生まれるアートピース

「アトリエ ヴィーエム」は、1998年にヴィオラ・ナジ・オレアリとマルタ・カッファレッリによってミラノで設立されました。デザイナー二人は、日常生活で出会う人々や旅先の記憶からインスピレーションを得て、一つひとつに物語を宿すジュエリーを生み出しています。

ハイ・ジュエリーの高度な技術と軽やかで洗練されたデザインを融合させたコレクションは、ミニマリズムを基調に余計な装飾を排し、素材とフォルムの美しさを際立たせます。

デザイナー ヴィオラ・ナジ・オレアリ（左）＆マルタ・カッファレッリ（右）

身に着ける人の個性や日常に寄り添い、時を経て深みを増すジュエリーは、単なる装飾品にとどまらず、人生に豊かさと彩りを添える存在です。2024年にはブランド設立25周年を記念し、世界観をまとめた書籍『Due Nomadi gold』を出版するなど、その哲学をさらに広げています。

「アトリエ ヴィーエム」のデザイン哲学とクラフトマンシップ

Anni 30 ネックレス \363,000 (18Kイエローゴールド)

「アトリエ ヴィーエム」のジュエリーは、ミニマリズムを基調に余計な装飾をそぎ落とし、素材とフォルムの美しさを際立たせるデザインが特徴。自然や言葉、秘密、子どもやルーツといった日常の断片をインスピレーションに、ジュエリーというかたちへと昇華させています。

Vienna ネックレス \156,200（18Kイエローゴールド、18Kローズゴールド、18Kホワイトゴールド）Delizioso Infinito リング \73,700（18Kイエローゴールド）

制作の全工程は熟練の職人による手作業で行われ、エングレービングや石留め、溶接といった技術が一つひとつに込められています。責任ある調達によるRJC認証（※1）のゴールドの使用や、パッケージ制作をインドの女性協同組合が手がけるなど、サステナビリティへの配慮もブランドの重要な姿勢として行っています。「アトリエ ヴィーエム」にとってジュエリーを手にすることは単なる消費行為ではなく、専門のスタッフとともに意味や想いを共有しながら“記憶に残る体験”を形づくるプロセスでもあり、その時間そのものがブランドの世界観を体現しています。

※1 Responsible Jewellery Council（責任あるジュエリー協議会） が運営する国際的な認証制度。ジュエリー業界における倫理、社会、環境責任を促進する国際的な非営利組織で、サプライチェーン全体での持続可能な活動を推進。

商品展開例

●Non é Niente Necklace｜ノン・エ・ニエンテ ネックレス

イタリア語で「大したことじゃない」を意味する“Non e Niente”という言葉を冠したネックレス。人生に巡るさまざまな結び目の美しさに捧げたノット（結び目）モチーフで、ひとつひとつの結びが人生の物語をそっと映し出します。シンプルでありながら象徴的な存在感を放つ、洗練されたジュエリーです。

Non é Niente ネックレス ロング \203,500（18Kイエローゴールド）Non é Niente ネックレス ショート \180,400（18Kイエローゴールド）

●Week Necklace｜ウィーク ネックレス

7つのパールが両端の結び目で美しく際立つ華やかなステーションネックレス。チェーンのアクセントと上質なパールのコントラストが、首元に洗練された表情をもたらします。

Week ネックレス \216,700（18Kイエローゴールド、アコヤパール）

●Vienna Bracelet｜ヴィエナ ブレスレット

18Kゴールドで仕立てられたブレスレットは、ウィーンの華やかで自由なアートスピリットを映したデザイン。三色の繊細なチェーンが手首を優しく彩ります。

Vienna ブレスレット \72,600（18Kイエローゴールド、18Kローズゴールド、18Kホワイトゴールド）

●Cerco Casa Ring｜チェルコ カーサ リング

家ほど心が安らぐ場所はない-そんな想いを込めた9Kゴールドのリングに、白いダイヤモンドが静かに煌めきます。

Cerco Casa リング \281,600（9Kイエローゴールド、ダイヤモンド）

●Afrodite Ring｜アフロディーテ リング

普遍の女性性を象徴するギリシア神話の女神「アフロディーテ」が、その力を新たに蘇らせるリング。ルビーの情熱、ゴールドの不朽の輝きを身にまといます。

Afrodite リング \104,500（9Kイエローゴールド、ルビー）

※表示価格は全て税込です。

展開日

2025年10月8日（水）アッシュ・ペー・フランス ビジュー梅田店

2025年10月22日（水）アッシュ・ペー・フランス ビジュー 丸の内店

2025年10月22日（水）アッシュ・ペー・フランス公式オンラインショップ（ https://www.hpfrance.com/ ）

取り扱い店舗- アッシュ・ペー・フランス ビジュー 梅田店（大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 1F）- アッシュ・ペー・フランス ビジュー 丸の内店（東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 1F）- アッシュ・ペー・フランス 公式オンラインストア（ https://www.hpfrance.com/ )

アッシュ・ペー・フランスは1985年の設立以来、ファッションを中心にライフスタイル、アート、カフェ事業など生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国に約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを展開中。日本はもちろん、パリ、ロンドン、ガリシア、NY、ベルリンなど世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にし、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト: https://www.hpfrance.com/