ベストアメニティ株式会社が東京タワーピックルボールコートのネーミングライツを取得。新名称は「東京タワー ベストアメニティ ピックルボールコート」に

東京タワーピックルボールフレンドシップ実行委員会

東京タワーピックルボールフレンドシップ実行委員会（株式会社アスロニア／株式会社ティップネス／株式会社YASU PROJECT、代表者：小林 正晴）が運営する、東京タワー屋上に位置する「東京タワーピックルボールコート」のネーミングライツを2025年10月5日付けでベストアメニティ株式会社（本社：福岡県久留米市、代表取締役 内田 弘）が取得しました。これにより、名称が「東京タワー ベストアメニティ ピックルボールコート」となりましたことをお知らせいたします。

東京タワー ベストアメニティ ピックルボールコート(昼)東京タワー ベストアメニティ ピックルボールコート(夜)

ベストアメニティ株式会社は「からだに優しい、おいしい健康」をテーマに、良質な食品を販売する企業です。主力商品である100%国内産の「雑穀米」をはじめ、2024年7月に一般社団法人フードアナリスト協会主催の「第77回ジャパン・フード・セレクション」食品・飲料部門においてグランプリを受賞した雑穀系発酵調味液「ナチュラルクック」など、安心はもちろん、日本の食料自給率の向上や日本の農業を応援するため、全国の農家によって栽培された雑穀を使った商品づくりを行っています。ほかにも土地の自然な景観や条件を活かした宿泊施設・レジャー施設運営や、ペットフード事業も手がけています。またJリーグ「サガン鳥栖」の運営会社、株式会社サガン・ドリームスの筆頭株主として、チーム運営やスポーツによる地域活性化を支援しています。

このたび、「お客様の健康に貢献したい」というベストアメニティ社の想いから、体力や技術にかかわらず誰でも楽しめて、老若男女の気軽な運動や健康増進につながるピックルボールに共感いただき、ネーミングライツパートナー協定を締結する運びとなりました。

■ベストアメニティ株式会社 会社概要

会社名：ベストアメニティ株式会社

代表者：代表取締役 内田 弘

本社：福岡県久留米市三潴町田川32番地3

電話番号：0942-64-5572

設立：1990年4月26日

事業内容：食品卸売業、直販事業、旅館事業、宿泊事業、トレーラーハウス、マリン事業

HP：http://www.bestamenity.co.jp/

■「東京タワー ベストアメニティ ピックルボールコート」概要

所在地：東京タワー フットタウン屋上（東京都港区芝公園4-2-8）

オープン日：2025年7月4日（金）

営業時間：10:00-21:00（最終入場 20:00）

利用料金：

＜平日＞10:00-18:00 8,000円、18:00-21:00 10,000円

＜土日祝＞10:00-21:00 12,000円

（コート１面・1時間あたり。税込価格）

※詳細・ご予約は公式HP（https://tokyotower-pickleball.jp/）から

公式HP :https://tokyotower-pickleball.jp/

■ピックルボールについて

ピックルボールは、アメリカで1965年に生まれた、テニス、バドミントン、卓球の要素を組み合わせたスポーツです。バドミントンコートと同じ広さのコートで板状のパドルを使い、穴のあいたプラスチック製のボールを打ち合います。

他のスポーツに比べ、習熟難易度が低く、老若男女問わず楽しめます。一方プロの試合は、パワー、スピードだけでなく戦略的側面が重要で奥の深いスポーツです。

ピックルボールはいま最も急成長しているスポーツといわれています。本国アメリカでのプレーヤー数は2024年度に1,360万人で、過去3年間で223.5％増加しています。日本でのプレーヤー数は2023年に3,000人、2024年4月時に5,000人といわれていましたが、2024年度メディア露出が多くなったことから2024年12月には1万人、2025年1月時点で2万人にのぼるとされ、急速に人気が拡大しています。

（一般財団法人 ピックルボール日本連盟 HPより抜粋）