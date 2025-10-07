べあ～君ARフォトコン、第17回テーマは「べあ～君と○○中（なう）」開催

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1［*1］のAPAMAN株式会社（東京都千代田区・EL CAMINO REAL株式会社の連結子会社代表取締役社長 山崎戒)は、スマートフォンのAR（拡張現実）で現れる当社キャラクター「べあ～君」と一緒に撮影した写真を募集する「第17回 べあ～君ARフォトコンテスト」を、2025年10月7日（火）10:00より開催します。今回のテーマは「べあ～君と○○中（なう）」です。

［*1］調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

第17回べあ～君ARフォトコンテスト

コンテスト概要：「熱中タイム」を愉快な物語に！

単なる風景写真ではなく、AR「べあ～君」が参加者のプライベートな瞬間に登場することで、写真にユーモラスなストーリーと個性的な感情表現を加えます。今回のテーマは、自宅や職場での「休憩中」「勉強中」「ゲーム中」「もぐもぐタイム中」など、あなたが何かに熱中している、あるいはリラックスしている瞬間です。

撮影イメージ撮影イメージ撮影イメージ

「べあ～君ARフォトコンテスト」開催概要

参加者の皆様には、ARべあ～君とともに撮影し、SNSに投稿していただきます。

応募期間： 2025年10月7日（火）10:00am ～ 2025年10月13日（月）9:30am

応募方法：

1. スマートフォンで二次元コードを読み込み、公式AR「べあ～君」を起動します（アプリ不要、専用サイトからアクセス）

2. べあ～君ARとと○○中（なう）と一緒に撮影！

3. ハッシュタグ【#べあ君ar体験】を付けてInstagramまたはX（旧Twitter）に投稿してください。

※アカウントを公開設定にしてご投稿ください。アカウントが非公開の場合、応募は無効となります。

賞品 ： 入賞作品3名様に「べあ～君からのありがとう賞」としてプレゼントを進呈いたします。

1名 最優秀秀作品

最優秀作品賞品

イヤホン bluetooth ワイヤレス 【2025 年新登場・多機能タッチス

クリーン・ANC 対応 】Bluetooth5.4 2,200円相当

ブルートゥース イヤホン探し IPX7防水 ノイズキャンセリング 最大48時間再生時間 自動ペアリング マイク付き ENC通話 HiFi音質 Type-C充電 小型/軽量 iPhone/Android/Pad適用 スポーツ/通勤 （白）

【多機能タッチディスプレイ付き】2025年新型モデル、タッチスクリーン付き充電ケースにより、携帯電話を取り出す必要性も軽減されます。携帯電話よりもコンパクトで、より専門的な音楽機能を備えており、携帯電話の操作によって引き起こされる電力消費の問題を軽減できます。

2名 入賞作品

Starbucks eGift 500円

Starbucks eGift 500円

ギフトを受け取った後は、届いたURLをタップし、QRコードをお会計時にご提示くださいますようお願い申し上げます。

当選発表： 当選者には2025年10月14日（火）18:00までに、ご投稿いただいたSNSアカウントへDMにてご連絡いたします。

入選作品掲載： 入選作品はべあ～君特設サイトにて2025年10月末までに掲載予定です。

べあ～君特設サイト :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/見て・読んで・体験して楽しめるコンテンツ満載のファン向け特設ページ

当社は、SNSを通じて「住まい」や「暮らし」に関わる様々な情報を発信しています。

※走行中の撮影、混雑場所での長時間停滞など危険行為は不可。

※肖像権・著作権に配慮し、第三者やロゴ等の写り込みにご注意ください。

※ARのご利用には通信料が発生します。

※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※作品の著作権は応募者に帰属しますが、応募をもって当社HP・SNS・販促物・プレスリリース

等での無償二次利用（編集・再掲・当社グループ会社への利用許可を含む）に同意いただいた

ものとみなします。

・本キャンペーンは【アパマンショップ】による企画です。X（旧Twitter）／Instagram／Face

bookは本企画の後援、承認、運営を行うものではありません。

・本企画はAPAMAN株式会社によるもので、各SNSの提供・協賛ではありません。

3D ARべあ～君 「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」

「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」というコンセプトのもと、AR（拡張現実）技術を活用し、スマートフォン一つ・アプリ不要で楽しむことができます。二次元コードまたは専用サイトにアクセスするだけで、画面越しに“あなたの近くに現れる”べあ～君と、いつでも、どこでも記念撮影が可能になります。

ARべあ～君 二次元コード

ARべあ～君、二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで現れます。

アプリ不要で、すぐにAR体験が楽しめます。お気に入りの場所で写真を撮り、SNSに投稿してみましょう。

３D ARべあ～君 URL :https://www.less-ar.com/spacear/c386216d-7859-4029-be8f-81b671e33824ブラウザでARべあ～君を表示する

第16回 フォトコンテスト入賞作品紹介

最優秀作品

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DPNvMGoErSQ/

入賞作品 2位

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DPVgBtMkhWj/

入賞作品 3位

詳細を見る :https://x.com/kunikick/status/1972188157585379379

『べあ～君とAR体験はじめてガイド』

ARの楽しみ方を13コマ漫画でわかりやすくご紹介

QRコード：株式会社デンソーウェーブによって開発された特定の規格の二次元コードであり、商標として登録されています。

体験方法

https://prtimes.jp/a/?f=d49635-167-01403ea3bc270ce15bc066201ce86b0c.pdf

今後の展開

「住まいをもっと楽しく、やさしく。」をテーマに、全国のアパマンショップや地域イベントで活動する公式キャラクター・べあ～君。

本サイトとAR体験を通じて、全国のファンとのつながりを深め、企業ブランディングと地域活性化に貢献することを目指します。お子様から大人の方まで、誰からも愛されるキャラクターとして、アパマンショップの取り組みを盛り上げてまいります。

べあ～君

べあ～君特設サイトはこちら :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/

公式SNSアカウント

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【EL CAMINO REAL株式会社】

EL CAMINO REAL株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/

