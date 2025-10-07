楽しくお掃除、わくわくお宝探し！「クリーンクラフト in 和歌山城2025」開催

株式会社サンコー

掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供する株式会社サンコー(https://sanko-gp.co.jp/)（本社：和歌山県海南市、代表取締役：角谷太基）は、和歌山県の象徴である「和歌山城」を舞台に、城内の掃除と人気ゲーム「マインクラフト」※を組み合わせたオフラインイベント「クリーンクラフト in 和歌山城2025」を初開催いたします。

当社は2020年に「サンコーグループSDGs宣言」を表明し、環境配慮や地域貢献に資する活動に取り組んでいます。これまで、海洋ごみを学ぶためのごみ拾いとeスポーツの融合イベント「TRASH TOURNAMENT2023(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000086954.html)」、普段体験できない電車の車両内掃除とeスポーツの融合イベント「TRASH TOURNAMENT2024(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000086954.html)」を開催。それぞれ、和歌山市片男波海水浴場、そして貴志川線・伊太祈曽駅と、地域に根差した会場で実施しました。

そして今回は、8代将軍吉宗・14代将軍家茂を輩出した紀州藩紀州徳川家の居城であり、約440年の歴史を持つ和歌山城を舞台に、子どもから大人まで幅広い世代が楽しみながら参加できる、掃除とゲームを融合した体験型イベントを開催。参加者の皆様には、実際に和歌山城内の一部を掃除していただき、その後マインクラフト上の和歌山城で宝探しに挑戦していただきます。

※マインクラフトとは

Minecraft はオープンワールドのサンドボックス ゲームです。クリエイティブな要素や建築を含むアクションアドベンチャー ゲームで、創造力を発揮してブロックで物を組み立てたり、探検して夜を生き抜くことに挑戦したりできます。

出典│https://www.minecraft.net/ja-jp

■イベント概要

名称 │クリーンクラフト in 和歌山城2025

日時 ｜2025年11月8日（土）10:00～16:00

所要時間は、掃除とマイクラを合わせて各チーム最大約1時間半※最終受付14:30

開催場所｜和歌山商工会議所4階 第二会議室／和歌山城

参加費 │無料 ※予約制

定員数 │32チーム（1チーム最大5名まで）※先着順

対象 │小学生以上 ※小学生の参加は保護者の同伴が必須となります。

主催 │株式会社サンコー

協力 │WIP（和歌山インダミタブルパンダ）

参加者特典として、サンコーのお掃除グッズをご用意しています。

参加をご希望の方は、下記URLよりお申込ください。

申込フォーム：https://forms.gle/jR5qHCuKqCmTfyGh7(https://forms.gle/jR5qHCuKqCmTfyGh7)

申込期日：2025年11月3日（月・祝）まで

※小雨決行、雨天中止となります。

※本イベントは、Minecraft 公式ではなく、Mojang からの承認および関連はございません。

＜プログラム内容＞

- 受付：和歌山商工会議所参加チェックインをし、イベントの説明を受けて、掃除ポイントが記された巻物を受け取って和歌山城へ出発。- 掃除パート：和歌山城巻物を見ながら和歌山城内にある3か所の掃除ポイントに行き、指定場所にあるサンコーの掃除アイテムを使用してチーム全員で掃除をする。掃除ポイントで、マイクラパートの宝箱のヒントを手に入れる。- マイクラパート：和歌山商工会議所掃除ポイントで発見した宝箱の場所のヒントをもとに、マイクラ内で宝探しをする。

■会場詳細

受付／マイクラ体験：和歌山商工会議所4階 第二会議室

掃除体験：和歌山城内

■アクセス

・和歌山商工会議所（和歌山県和歌山市西汀丁36）

JR和歌山駅より和歌山バスにて約10分。市役所前下車すぐ。

南海和歌山市駅より和歌山バスにて約10分。市役所前下車すぐ。

・和歌山城（和歌山県和歌山市一番丁3）

JR和歌山駅からバス（0系統、25系統）和歌山城前（旧：公園前）バス停下車

南海和歌山市駅から徒歩約15分

和歌山ICから国道24号、三年坂通り経由約15分

※来場者用駐車場はございません。公共交通機関をご利用、車でお越しの方はお近くのパーキングをご利用ください。

