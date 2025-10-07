心と身体に優しい贅沢。豆腐で華やぐ養生ランチ『初花（ういか）』中国料理 望海楼にて10月22日（水）提供開始

ヒルトン福岡シーホーク

【2025年10月7日】 ヒルトン福岡シーホーク（福岡市中央区 総支配人フレデリック・ルクロン）5階「中国料理 望海楼」では、心と身体に優しい贅沢、豆腐で華やぐ養生ランチ「初花（ういか）」の提供を10月22日（水）より開始いたします。本プランは、海老ボイル、温菜6種、豆腐、中華粥、本日のスープ、デザート2種がセットになった平日限定コースで、お一人様4,400円にて提供いたします。

料理長 梶原陽二が、健康を維持する生活習慣や考え方を指す中国養生に着想を得て「健康的で栄養バランスの取れた華やかな中華ランチを日々の生活に取り入れて欲しい」という想いから生まれた新ランチ「初花」。広東・上海料理をベースにした望海楼ならではのモダンチャイニーズを、五感でお楽しみいただけます。

一品目「天使の海老ボイル 香港スタイル」は、香港で親しまれている白灼蝦（バッチョッハー）をアレンジした一品で、ニューカレドニアのマングローブ林に囲まれた環境下で100%自然由来の餌を使用し養殖されている天使の海老を紹興酒で蒸し、引き締まった海老の身の旨味をお楽しみいただける一品です。

季節毎にメニューが変わる温菜6種の10月～12月メニューでは、中国料理 望海楼を代表する一品「ブルーベリー酢豚」、プリプリっとした食感のホタテにブラックビーンズのソースをあしらった「ホタテのトウチソース」、しっとりと蒸した鶏モモ肉にさっぱりとした特製の葱ソースをたっぷりとかけた「蒸し鶏葱ソース」、マンゴーとマヨネーズを和えたフルーティーなソースを揚げた海老と炒めた「海老のマヨネーズ炒め」、点心師が創る「焼売」、パリッと揚げた「春巻きと大根餅」がラインアップ。酢豚や海老マヨネーズといった定番の中華メニューに整腸作用や抗酸化作用を含む栄養素が多く含まれると言われている「ブルーベリー」や葉酸を多く含むと言われる「マンゴー」を取り入れる事で、健康や栄養バランスを意識しました。

「望海楼特製豆腐料理」では、主に九州産の国産大豆を使用し、とろけるような舌ざわりと濃厚な大豆の旨味が特徴的な福岡市の豆腐店「荒木豆腐店」の豆腐を使用し、豆腐本来の美味しさを最大限に活かすため3種のソースをご用意いたしました。四川山椒がピリッと効いた人気メニュー「望海楼シェフ特製 麻婆豆腐」の麻婆ソース、漢方薬として古くから親しまれている干し貝柱や干し魚、金華ハムを炒め特製の醬（ジャン）を作り、ピーナッツ油とじっくり炒めたニンニクとエシャロットに合わせたほんのり辛いXOソース、たっぷりのしめじ、えのき、舞茸、鶏むね肉のミンチをオイスターソースとともに炒めたキノコソースの料理長こだわりのソースで食べ比べをお楽しみください。

コースの終盤は、中国の伝統的な保健食品であり、身体を温める効果や内臓を養うとされ、養生の役割を果たす重要な料理の一つと伝えられている「中華粥」をご用意いたしました。ザーサイ、ピータン等のコンディメントとともにご堪能ください。

心身を満足させる、養生ランチ「初花」をオーシャンビューが望め自然光が差し込む素敵な空間で、心ゆくまでお楽しみください。

温菜6種望海楼特製豆腐料理中華粥天使海老のボイル 香港スタイル

豆腐で華やぐ養生ランチ「初花（ういか）」概要

期間：2025年10月22日（水）～ ※水・木・金曜日限定

場所：ヒルトン福岡シーホーク 5階 中国料理 望海楼

定休日：月・火

ランチ営業時間：11:30～14:00（ラストオーダー13:30）

料金：お一人様 4,400円

予約：Tel 092-844-8000 （10:00～18:00）

URL：https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/boukairou-lunch

ヒルトン福岡シーホークについて

ヒルトン福岡シーホーク （2010年6月1日開業） は、地上35階、全高143メートルの九州最大の都市である福岡のランドマークに位置するアイコン的インターナショナルホテルです。福岡空港から車で約20分、福岡の中心地「天神」から車で約10分というロケーションにありながら、目の前には、「都市景観100選」に選ばれた「シーサイドももち地区」の美しいオーシャンビューを堪能できます。1,000 室を超える国内最大級の客室数と30の宴会場、5の直営レストランを有し、大規模なMICE（会議、インセンティブ、カンファレンスおよび展示会など）にも対応できるホテルです。35階には博多湾を一望出来るチャペル「IN THE SKY」があり、結婚式にも適しています。4階には、ショッピングアーケード「SEAHAWK GALLERIA」を併設。5つのゾーンに複数の専門ショップが織り成す上質で優雅な空間です。プロ野球球団福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるみずほPayPayドーム福岡、また、複合商業施設MARK IS福岡ももちに隣接しており、ホテルに泊まるだけでなく、ショッピングやレジャー、リゾートを満喫いただけます。

https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/ (https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/), https://www.facebook.com/hiltonfukuokaseahawk2020/ (https://www.facebook.com/hiltonfukuokaseahawk2020/), https://twitter.com/hiltonfukuokaco , https://www.instagram.com/hiltonfukuokaseahawk/, https://page.line.me/hiltonfukuoka

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。