有隣堂12店舗で秋の買取10％UPキャンペーン開催！読み終えた本・DVDなどをお得に手放すチャンス

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表：藪田真吾）が提供する買取システムを利用し、株式会社有隣堂（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員:松信 健太郎）が運営する対象の12店舗で、2025年10月10日（金）から2025年12月11日（木）までの期間限定で「買取金額10%UPキャンペーン」を実施いたします。

キャンペーン概要

期間中、対象店舗にて本・CD・DVD・ブルーレイ・ゲームソフトの買取金額が通常より10％アップ。秋の深まりから冬の訪れにかけての整理や模様替えにもぴったりのタイミングで、読み終えた書籍や視聴済みのメディアをお得に手放せるチャンスです。

本キャンペーンは、ブックサプライの店頭買取システムを活用し、店舗にてその場で査定・買取が可能な仕組みで実施されます。 書店スタッフの負担を抑えたスムーズな運用が特長です。

背景と目的

オンライン販売の拡大やライフスタイルの変化を背景に、街の書店には「買う・読む」に加えて「手放す＝売る」機能が求められるようになっています。

特に秋は衣替えや住まいの整理を意識する季節であり、本キャンペーンは、地域書店を“リユースの拠点”として活用する新しい取り組みの一つです。

読み終えた本や視聴済みのメディアを店頭で手軽に売却できるこの仕組みは、循環型の消費行動を後押しするとともに、来店促進や新刊購入にもつながる好循環を生み出します。

有隣堂について

明治42年（1909年）創業の老舗書店「有隣堂」は、神奈川県を中心に展開する地域密着型の書店チェーンです。 県内の主要駅周辺に店舗を構え、通勤・通学途中の利便性を提供しています。さらに、書籍販売だけでなく、文房具や雑貨の販売、楽器の取り扱い、音楽教室の運営、出版事業など、多彩なサービスを展開しています。

近年ではYouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」を開設し、ユニークな企画が好評を博しています。チャンネル登録者数はすでに41.8万人(2025年9月時点)を突破し、多くのファンに支持される存在です。 地域に根付いた信頼と幅広い事業展開を強みに、日本の書店業界で重要な役割を担っています。

有隣堂公式ウェブサイト

https://www.yurindo.co.jp/

ブックサプライについて

ブックサプライ株式会社は、本やCD・DVD・ゲームソフトなどのリユース事業を展開する企業です。2000年の創業以来、宅配買取サービスを中心に、これまでに累計100万人以上のお客様にご利用いただいています。

「感動を循環させよう」を企業理念に掲げ、書店文化の支援や、就労継続支援A型事業所との連携など、社会とのつながりを大切にした取り組みにも力を注いでいます。

サイトでは本・DVD・CD・ゲームを売るときに役立つコンテンツも随時配信しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ブックサプライ

所在地：大阪府吹田市垂水町3丁目18-9 ユーコービル 5階

代表者：代表取締役 藪田真吾

設立：2000年1月

事業内容：書籍・メディア商品の宅配買取／書店向け買取システム提供

【お問い合わせ先】

お問い合わせ窓口：ブックサプライ広報チーム

メール：info@booksupply.jp

HP：https://booksupply.co.jp