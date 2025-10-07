(株)中原、日本で初めて「輸入原材料GMP認証（GMP-IM認証）」をグルコサミンで取得！

株式会社中原

株式会社中原は、一般社団法人 日本健康食品規格協会(以下、JIHFS)が2024年7月に開始した新しい認証事業「輸入原材料GMP認証（GMP-IM認証）」に関して、2025年2月より監査及び審査を経て、この度日本で初めて「輸入原材料GMP認証（GMP-IM認証）」を取得致しました。

輸入原材料GMP認証（GMP-IM認証）は、JIHFSが原材料の多くを占める輸入原材料の安全性と品質を客観的に担保するために開始した認証制度です。具体的には輸入原材料のロットごとに、国内において分析試験を実施、海外の製造工場による規格との同一性、同等性あるいは同質性を確認することなどを特徴としています。

株式会社中原（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：劉連城）では、上記認証が開始する約20年前から、海外現地の工場監査や指導を通じて、日本レベルの品質管理を徹底してきました。昨今の、健康食品業界全体への品質に関する不安の声を受け、原料の視点から、健康食品及び食品に関する安心と安全を届けるべく、これまでの品質管理の証明、及び第三者の視点を交えた、さらなる品質管理の徹底のため、今年2月よりJIHFSによる審査を受けておりました。

株式会社中原は輸入原材料（GMP-IM）認証マークで第一号の取得事業者となりましたが、今後もグルコサミン以外の原料についての認証取得も検討しております。

