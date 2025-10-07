「ロマンとソロバンを両立させる」ホテル経営塾「佐野ゼミ」、11月開講

株式会社ダイブ

株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A）の子会社である株式会社宿屋塾（東京都新宿区 代表取締役社長：山本拓嗣）は、2025年11月よりホテル経営塾「佐野ゼミ～与え合う企業風土づくりから始まるホテル経営～」を初開講いたします。

新潟県十日町にあるリゾートホテル「ベルナティオ」は、十数年前まで業績が低迷していましたが、11年をかけて“幸せの空気”が充満する職場を築き、稼働率73％、離職率4.2％、口コミスコア4.6以上と、CS・ES・利益すべてが好調なホテルへと変革を遂げました。

その立役者である総支配人・佐野智之氏が、ホテル経営の在り方・哲学、人材育成や人事制度の構築、そして理想の組織を実現するための具体的なステップを12回のプログラムで伝えます。

▼公式サイト：https://yadoyadaigaku.com/info/sanozemi2025/

■募集概要

【日時】 ：2025年11月～2026年3月（全12回）

※1講座 2時間30分(一部変動有)・10回・隔週開催｜合宿(1泊2日) 1回

【定員】 ：20人

【締め切り】 ：定員になり次第、締め切らせていただきます。

【受講費】 ：360,000円（税別）

【会場】 ：ZOOMによるオンラインと都内にてオフライン開催

【お申込み】 ：こちらのリンク(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRyKQXfIBzZxrQAL4T6ZQSkmkWhCxtcZAJdUBVRGKGEghM9A/viewform)よりお申込みください

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34289/table/249_1_eb3e1b4132cc0346a38af9fa0756ffa9.jpg?v=202510070527 ]■本講座が目指す成果- 人が辞めない職場を実現できる離職率4.2％を達成した実例から、社員が長く定着する「尊重と成長を支える仕組み」を学び、自施設に応用できる。- 理念を成果に変えるマネジメント力が身につく経営理念やビジョンを人事制度・育成制度と結びつけ、スタッフの行動変容を促す実践的なフレームを習得できる。- 立地に左右されない繁盛モデルを構築できる観光地化されていない地方の一軒宿を繁盛ホテルに導いたプロセスから、どんな施設でも成果を出す経営視点を身につけられる。■本養成講座は、下記のような方におすすめ- CS・ES・利益をバランスよく向上させるホテル経営の在り方を会得したいホテル・旅館の経営者、マネジャー- 人材不足や離職に悩むホテル・旅館の経営者、マネジャー、人事担当者- 人事制度や評価制度を整えたいホテル・旅館の経営者、マネジャー、人事担当者- MVVを末端にまで浸透させる手法を知りたいホテル・旅館の経営者、マネジャー、人事担当者- 佐野氏のファン- 将来、宿を開業したい方（未経験者可）※コンサルティング会社の方は、本研修は対象外になります。▼講師プロフィール

【佐野 智之（さの ともゆき）氏】

T-BOX 代表

前・（株）当間高原リゾート ベルナティオ／上席執行役員 統括総支配人 兼 事業統括室室長

学生当時ホテルオークラドアマンの大野さまの本を読み、大野さまに憧れてホテリエの道に進む。東京ベイ舞浜ファーストリゾート、新横浜プリンスホテルの開業とホテリエとしての基礎を学ぶ。その後、ホテルエピナール那須のオープニングスタッフとして入社、宿泊部門の責任者を経て、総支配人として5年半采配を奮う。 そこから、ホテル運営会社のナクアホテル&リゾーツ執行役員運営副本部長に着任後アートホテルズ大森、アートホテルズ浜松町2店舗の総支配人、そして現在のあてま高原リゾートホテルベルナティオに総支配人として2014年4月より着任。

5年半総支配人を務めた後、2019年11月より上席執行役員統括総支配人兼事業統括室長に就任。

2025年7月、人を活かすマネジメントを広く伝えるためにT-BOXを創業。人材育成セミナーや研修も手掛け、宿泊産業のみならず、組織づくりでお悩みになられている他業種の経営者の方々に寄り添い活動中。



【株式会社宿屋塾・概要】

会社名 ：株式会社宿屋塾

※法人名は、株式会社 宿屋塾、学校名、ブランド名は「宿屋大学」です。

創業 ：2010年4月

代表取締役 ：山本拓嗣

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区 新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 3F

サイト ：https://yadoyadaigaku.com/

株式会社 宿屋塾は、宿泊業界における人材育成を目的として2010年に設立されたホテルビジネス、ホテルマネジメントに特化したビジネススクールです。実務に直結した専門的な教育プログラムを提供しており、ホテルや旅館などの宿泊施設で即戦力となる人材を育成しています。また、研修受託事業を通じてマネジャー育成研修の設計・運営も数多く行っており、ホスピタリティ業界の人材育成において重要な役割を果たしています。