BOTANICO、DX・教育・人材領域でUI/UXデザインからマーケティング導線まで一貫支援 ― 各業界で成果を創出

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）は、DX推進、教育、人材、BtoBサービスなど幅広い業界において、Webサイト構築やUI/UXデザイン、マーケティング設計を通じた成果創出を実現しています。

今回、複数業界での代表的な事例を公開いたしました。

事例１.：人材・在宅ワーク支援業界

対応範囲：クリエイティブディレクション／デザイン／コーディング／UI・UX改善

主な成果：

在宅ワーク・副業支援プラットフォームおよび関連教育サービスのUI/UX改善を担当。

PHP LaravelとWordPressを活用し、複数サイトを横断する統一デザインと操作性の向上を実現。

求人・教育・動画メディアなどの各サービスをシームレスに連携させ、ユーザー体験と滞在時間を向上。

主婦・副業層向け求人サイトのリニューアル

オンラインスクールの新規構築

教育チャンネル型メディアのUX改善

営業支援SaaSのUIリニューアル

事例２.：DX推進・システム開発業界

対応範囲：クリエイティブディレクション／デザイン／WordPressカスタマイズ／マーケティング導線設計

主な成果：

AI・DX推進を専門とするBtoB企業のコーポレートサイトをリニューアル。

単なるブランドサイトとしてのデザイン刷新に留まらず、リード獲得とナーチャリングを見据えた構成を提案。

MAツールとのシステム連携も行い、営業・マーケティング活動の自動化をサポートしました。

事例３.：BtoBプラットフォーム・SaaS業界

対応範囲：UI・UX設計／HTML・CSS・JSコーディング／データ可視化設計

主な成果：

企業リスト・リード管理を行うBtoBプラットフォームのUI/UXデザインを担当。

ダッシュボードやデータ分析画面の操作性を重視し、日常的な利用ストレスを軽減。

直感的にデータが閲覧できるレイアウト設計により、ユーザー満足度と利用継続率が向上。

今後の展開

BOTANICOは今後も、企業規模や業種を問わず、「デザイン×データ×マーケティング」 を融合した支援体制を強化してまいります。

特に、Webサイトを“ブランド資産”として機能させるためのUX設計や、リード獲得を最大化するSNS・広告連携など、成果に直結する戦略的クリエイティブを提供していきます。

会社概要

会社名：株式会社BOTANICO（ https://btnc.co.jp/ (https://btnc.co.jp/)）

代表者：代表取締役社長 佐藤洋平

役員：執行役員 松江舞子

役員：執行役員 長谷川文哉

所在地：神奈川県横浜市西区楠町11-2ストークビル横浜202

設立日：2018年2月

業務内容：アシナミ事業、CMO事業、エージェンシー事業、エンジニアリング事業、ECアパレル事業