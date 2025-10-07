BOTANICO、DX・教育・人材領域でUI/UXデザインからマーケティング導線まで一貫支援 ― 各業界で成果を創出
株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）は、DX推進、教育、人材、BtoBサービスなど幅広い業界において、Webサイト構築やUI/UXデザイン、マーケティング設計を通じた成果創出を実現しています。
今回、複数業界での代表的な事例を公開いたしました。
事例１.：人材・在宅ワーク支援業界
対応範囲：クリエイティブディレクション／デザイン／コーディング／UI・UX改善
主な成果：
在宅ワーク・副業支援プラットフォームおよび関連教育サービスのUI/UX改善を担当。
PHP LaravelとWordPressを活用し、複数サイトを横断する統一デザインと操作性の向上を実現。
求人・教育・動画メディアなどの各サービスをシームレスに連携させ、ユーザー体験と滞在時間を向上。
主婦・副業層向け求人サイトのリニューアル
オンラインスクールの新規構築
教育チャンネル型メディアのUX改善
営業支援SaaSのUIリニューアル
事例２.：DX推進・システム開発業界
対応範囲：クリエイティブディレクション／デザイン／WordPressカスタマイズ／マーケティング導線設計
主な成果：
AI・DX推進を専門とするBtoB企業のコーポレートサイトをリニューアル。
単なるブランドサイトとしてのデザイン刷新に留まらず、リード獲得とナーチャリングを見据えた構成を提案。
MAツールとのシステム連携も行い、営業・マーケティング活動の自動化をサポートしました。
事例３.：BtoBプラットフォーム・SaaS業界
対応範囲：UI・UX設計／HTML・CSS・JSコーディング／データ可視化設計
主な成果：
企業リスト・リード管理を行うBtoBプラットフォームのUI/UXデザインを担当。
ダッシュボードやデータ分析画面の操作性を重視し、日常的な利用ストレスを軽減。
直感的にデータが閲覧できるレイアウト設計により、ユーザー満足度と利用継続率が向上。
今後の展開
BOTANICOは今後も、企業規模や業種を問わず、「デザイン×データ×マーケティング」 を融合した支援体制を強化してまいります。
特に、Webサイトを“ブランド資産”として機能させるためのUX設計や、リード獲得を最大化するSNS・広告連携など、成果に直結する戦略的クリエイティブを提供していきます。
会社概要
会社名：株式会社BOTANICO（ https://btnc.co.jp/ (https://btnc.co.jp/)）
代表者：代表取締役社長 佐藤洋平
役員：執行役員 松江舞子
役員：執行役員 長谷川文哉
所在地：神奈川県横浜市西区楠町11-2ストークビル横浜202
設立日：2018年2月
業務内容：アシナミ事業、CMO事業、エージェンシー事業、エンジニアリング事業、ECアパレル事業