【速報】ミャンマーが特定技能送り出し第３位に躍進。飲食料品製造技能試験開始！

Myanmar Unity Co.,Ltdミャンマーが特定技能送り出し第３位に躍進。

入管庁が特定技能の在留外国人数を公表し、ついにミャンマーが特定技能送り出し第３位に躍進しました。

（数値引用元：入管庁）

https://www.moj.go.jp/isa/content/001428398.pdf

◆ミャンマー・ユニティには特定技能有資格者（必要な試験全部に合格した方）が多数おります。

特定技能資格保有者数合計 1,903名（うちN3以上403名）

「外食」資格保有者数 1,090名（うちN3以上291名）

「介護」資格保有者数 479名（うちN3以上45名）

「宿泊」資格保有者数 266名（うちN3以上94名）

「耕種農業」資格保有者数 167名（うちN3以上19名）

特定技能外国人のご用命は世界一人材豊富で日本語力も高い、ミャンマー・ユニティにおまかせください。

ミャンマーで特定技能「飲食料品製造」技能試験がスタート

2025年10月より、ついにミャンマーで特定技能「飲食料品製造」技能試験がスタートいたしました。 ミャンマーでは特定技能職種の中で「飲食料品製造」が最も人気があります。

しかしながらミャンマーでは長年「飲食料品製造」の技能試験が実施されていませんでした。

我々も３年間に渡り、農林水産省にミャンマーで試験実施するよう交渉を続けてまいりましたが、この度、ついに2025年10月よりミャンマーで特定技能「飲食料品製造」技能試験がスタートいたしました。

「飲食料品製造」は最も人気がある職種ですので、これから数ヶ月のうちに数百人から千人を超える特定技能「飲食料品製造」有資格者が誕生すると思われます。 ご期待ください。

ミャンマー・ユニティについて

会社名：ミャンマー・ユニティ(Myanmar Unity Co.,Ltd)

所在地：Unity Tower, YS 3, Kandawgyi Yeik Mon, No.137,Upper Pansoedan Road, Mingalar Taungnyunt Township,Yangon, Myanmar

代表者：代表取締役 チョー・ミン・トン

ライセンス：ミャンマー国政府公認送出ライセンス License No.54/2016

設立：2013年5月

資本金：5,500,000円

【日本駐在サポート部】

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-11渡東ビルディングアネックス303

MAIL： info@m-unity.com

TEL： 03-5809-2216

FAX： 050-5577-5664

会社HP： https://www.myanmarunity.jp/

ミャンマー・ユニティは、優秀な人材を日本企業へ送り出しており、ミャンマー政府より、2019年のミャンマーNo.1人材送り出し機関として表彰されました。ミャンマー・ユニティ運営の「UJLAC日本語学校」および「UKWTC介護学校」では、「1人ひとりを大切に」という教育ポリシーのもと、日本で働くために必要な“生きた日本語教育・日本の介護現場に通用する介護技術の習得”に力を入れた独自のカリキュラムを実施しています。これまで日本へ送り出した技能実習生の職種は、介護、建設、溶接、食品加工、金属加工など多岐にわたり、ミャンマー国民がひとつでも多くのことを学べる社会づくり、もっと多くのことを学びたいと思える環境づくりを創造していけるよう活動しています。