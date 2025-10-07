ミラティブパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー「酒呑みー様」新人向けイベントにて三冠達成！

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）は、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」パートナー事務所「ミラミラ」の所属ライバー「酒呑みー様」がMirrativ内のイベント「配信デビューランキング１週間編～2025.6 vol.2～」「配信デビューランキング1ヶ月編～2025.7 vol.1～」「新人王ランキング」にて参加された配信者の中でそれぞれ総合1位を獲得したことをお知らせいたします。

酒呑みー様

【お酒と皆の笑顔が大好物】の『酒呑 みー様(しゅてん みーさま)』と書いて『さけのみーさま』とも読みます！アルコールの香りが漂う低音ボイスをキレのあるトークと共にお届け！

飲酒しながらの雑談をメインとして皆と一緒に笑い合える空間をお届けしています！皆のお時間を僕にくれる？その分沢山の笑顔と幸せを提供する事を約束するね。

さぁ今夜も楽しい時間に向けて……

せーの、乾杯！！！

メンバー紹介ページ

https://mirra-mirra.com/liver/liver-syutenmi-sama

インタビュー記事

https://note.com/otagroup/n/n08e024dca2b2

各イベント情報

- 配信デビューランキング1週間編

特定期間内にミラティブで初めて配信を行った方限定の、一生に一度きりの特別なイベントです。 上位入賞者には、「雑談アプリでの掲載順位アップ（1日）」など、配信者としてさらなるステップアップを目指せる豪華賞品が用意されています。

- 配信デビューランキング1ヶ月編

特定期間内にミラティブで初めて配信を行った方限定の、一生に一度きりの特別なイベントです。 上位入賞者には、「おすすめタブでの掲載順位アップ（1日）」など、配信者としてさらなるステップアップを目指せる豪華賞品が用意されています。

- 新人王ランキング

「新人王ランキング」は、先月の配信デビューランキング1ヶ月編で10位以内に入賞した方のみが参加できる新人配信者のためのランキングイベント。上位入賞で運営配信でのご紹介などを獲得できます。

Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」

ミラミラの特徴

・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2025年9月末日時点）

・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意

・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト

・ファン向けのリアルイベントを開催予定

応募条件

・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）

・Mirrativを過去90日間配信をしていない方

・ミラティブスターズの経験がない方

※ライバー再挑戦、初心者も歓迎

※顔出しせずに配信可能

※機材はスマホだけで可能

応募方法

公式ホームページの「LINEエントリー」より受付

https://mirra-mirra.com/

応募期間

年間通じて随時募集

Mirrativとは

Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。

スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、570万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。

iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ

※ミラティブ社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）

※ミラミラ応募希望者は配信をしないでお待ちください

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社マスコットキャラクター「オタゴン」

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。

https://otagroup.co.jp