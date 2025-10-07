株式会社クロスワン運営の民泊施設、Airbnbにて「スーパーホスト」認定を獲得

株式会社クロスワン

このたび、株式会社クロスワンが管理する民泊事業子会社・株式会社クロスホーム（直営管理施設：約50室）は、Airbnb（エアビーアンドビー）上にて「スーパーホスト（Superhost）」の称号を獲得しました。世界最大級の民泊プラットフォームでの栄誉達成となります。当社は今後も、宿泊品質とホスピタリティ向上を通じて、多くのお客様に安心快適な滞在を提供してまいります。

１．背景・概要

● Airbnb（エアビーアンドビー）について

Airbnbは世界最大級の宿泊・体験プラットフォームであり、宿泊希望者と施設提供者（ホスト）をつなぐマーケットプレイスとして、グローバルに展開されています。

ホストに対しては、評価実績や対応品質に応じて評価制度を設けており、上位ホストには「スーパーホスト」の称号が付与されます。

● スーパーホスト認定の意義

スーパーホストは、Airbnb から「高水準のホスピタリティを提供するホスト」と認められた存在です。検索画面や宿泊者からの視認性・信頼性が高まるため、集客力向上につながります。

● 当社の運営体制

クロスホームは直営管理方式で、約50室の民泊施設を複数拠点にて運営。一定の統一基準と品質管理体制を確立しながら、ゲスト対応や施設維持運営を一貫して行っております。その中で、Airbnb上での高評価・安定稼働を実現し、「スーパーホスト」の称号取得を果たしました。

２．スーパーホスト認定の条件と特典

● 認定要件（主なポイント）

Airbnb によるスーパーホスト認定には、過去 365 日間において以下のような基準が設けられています。

◎ 要件 概要

１.、予約数／宿泊実績10件以上の宿泊予約、

＊または合計100泊以上を達成する／3件の予約で100泊以上とする基準があるケースも

２.、キャンセル率キャンセル率を 1% 未満に抑えること（正当な理由除外）

３.、レスポンス率問い合わせに対し 24時間以内に返信し、応答率を 90%以上に保つこと

４.、総合評価 ゲスト評価の平均を 4.8 以上に維持すること

【重要】

認定は申請制ではなく、Airbnb 側の自動評価機構によって四半期ごとに審査されます。

● スーパーホストの特典・メリット

スーパーホストには、以下のような特典・優遇が認められているとされています：

● バッジ表示

リスティングやプロフィールに「スーパーホスト」専用のバッジが表示され、ゲストに対する信頼性が向上します。

● 優先表示／検索露出

検索結果の露出優先性が向上し、ゲストに見つけられやすくなります。スーパーホスト絞り込みフィルターで優先表示されることもあります。

● 優先サポート

トラブル対応・問い合わせにおいて、優先的なサポートを受けられる可能性があるとされています。

● ボーナス・報酬・クーポン

スーパーホストを継続すると、旅行クーポン（例：＄100 相当）が贈られるケースがあります。

また、新ホスト紹介時の紹介ボーナスの割増などの特典が付与される場合もあります。● 新機能／限定プログラムへの先行参加

公開前の新サービス・テスト機能に優先的にアクセスできることもあると報じられています。

＊これらの特典によって、集客力の強化、稼働率アップ、リピーター獲得、運営効率向上などが見込まれます。

３．施設紹介：拠点・リスティング一覧

以下は、クロスホームが運営する代表的な拠点とリスティング情報です。

富士山が天候に恵まれれば屋上から望めるロケーションであり、内装デザインも特色を持たせています。

■、拠点 A：豊島区高松 2 丁目 47-5「クロスホーム高松II」

１.、新築マンション型ハウス

一階：アニメ（例：ONE PIECE）デザイン（8室）

二階・三階：高級デザインルーム（8室）

屋上：テラス100平方メートル （プール「夏」、観光双眼鏡、テーブル＆椅子等10人分）

２.、リスティング例（※部屋番号と URL）

高松101： https://www.airbnb.jp/rooms/37980223

高松102： https://www.airbnb.jp/rooms/38649437

高松103： https://www.airbnb.jp/rooms/38649888

高松104： https://www.airbnb.jp/rooms/38650024

高松105： https://www.airbnb.jp/rooms/38650200

高松106： https://www.airbnb.jp/rooms/38650347

高松107： https://www.airbnb.jp/rooms/38650492

高松108： https://www.airbnb.jp/rooms/38650541

※一部マンスリー契約等により満室となる可能性があります。

３.、2024年10月11日より、ANA ふるさと納税制度を活用した宿泊体験型返礼品としても登録を行っております。

寄付額：31,000円／泊（豊島区民泊体験）

詳細： https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g13116-53360169/

■、拠点 B：豊島区千早 4 丁目 10-10「クロスホーム千早IV」

１.、複数階構成、各部屋定員異なるタイプ（畳部屋あり）

２.、リスティング例

千早101（1名用）： https://www.airbnb.jp/rooms/18781370

千早102（2名用）： https://www.airbnb.jp/rooms/18796876

千早103（1名用）： https://www.airbnb.jp/rooms/18782403

千早201（2名用）： https://www.airbnb.jp/rooms/18782632

千早202（4名用）： https://www.airbnb.jp/rooms/18782851

千早203（2名用）： https://www.airbnb.jp/rooms/18783134

千早204（4名用）： https://www.airbnb.jp/rooms/18783504

４．今後の展望・メッセージ

●、このスーパーホスト認定を契機に、当社は以下の取り組みをさらに強化してまいります。

１.、ゲストレビュー向上とサービス改善の継続

２.、施設維持・清掃水準のさらに厳格化

３.、地域観光との連携企画や体験サービスの導入

４.、新拠点の開発および運営拡大

５.、他 OTA（オンライン宿泊予約サイト）との連携強化

６.、代表取締役（もしくは運営責任者）より、下記メッセージを掲載予定です。

「この度、Airbnb においてスーパーホスト認定をいただきましたことを心より嬉しく思います。

我々は、ただ宿を提供するだけではなく、訪れるすべてのお客様へ “安心・感動・快適” を感じていただくことを使命と考えております。

今後も品質向上と新たな価値提供に挑戦し、地域に愛される民泊事業者として邁進してまいります。」

５．会社情報・問い合わせ先

会社名：株式会社クロスワン（管理会社）

運営子会社：株式会社クロスホーム

所在地：東京都豊島区千早2-38-16 クロスワンビル2F

代表者：品川 全

設立：1982年

事業内容：写真現像／3Dシステム／リユース／信長デイトナ／民泊運営／賃貸不動産管理／宿泊施設管理

お問い合わせ先：

担当部署名：広報・PR 担当

電話番号：03-5986-1118

ウェブサイト：https://www.9631.co.jp/download/