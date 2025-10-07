【11月13日～16日開催!!】第54回全日本スカッシュ選手権大会

写真拡大 (全2枚)

公益社団法人日本スカッシュ協会

2025年11月13日（木）～16日（日）に日本最高峰の大会「第54回全日本スカッシュ選手権大会」を、神奈川県横浜市で開催いたします。





トレッサ横浜に4面ガラスコートを設置！



トレッサ横浜：特設4面ガラスコート

予選ラウンドはGreetings Squash Yokohamaにて、
準決勝・決勝はトレッサ横浜に特設される四面ガラスコートで実施いたします。


国内トップ選手たちの迫力あるプレーを、目の前で観戦することができます！



先日よりエントリーも開始され、エントリー締め切りは10月12日を予定しております。
尚、出場選手や試合スケジュールの詳細は、公式HP、SNSで随時発表いたします。



さらに今回は、メディア関係者を対象としたスカッシュ体験会（inガラスコート）を開催予定です。
競技の臨場感を実際に体験いただける貴重な機会として、多くの報道関係者の皆さまのご参加をお待ちしております！




【大会概要】

大会名　：第54回全日本スカッシュ選手権大会


開催期間：2025年11月13日（木）～16日（日）


会　場　：予選／Greetings Squash Yokohama
　　　　　準決勝・決勝／トレッサ横浜（特設ガラスコート）


主　催　：公益社団法人 日本スカッシュ協会



【その他】

◎取材申請方法　　→　協会メール：squash@japan.email.ne.jpにご連絡ください。


　　　　　　　　　　　申請書をお送りさせていただきます。


◎メディア体験会　→　開催予定（詳細は後日発表）



お問い合わせ

公益社団法人日本スカッシュ協会


電話　：03-6384-5788


メール：squash@japan.email.ne.jp