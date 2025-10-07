【11月13日～16日開催!!】第54回全日本スカッシュ選手権大会
公益社団法人日本スカッシュ協会
トレッサ横浜：特設4面ガラスコート
予選ラウンドはGreetings Squash Yokohamaにて、
先日よりエントリーも開始され、エントリー締め切りは10月12日を予定しております。
さらに今回は、メディア関係者を対象としたスカッシュ体験会（inガラスコート）を開催予定です。
会 場 ：予選／Greetings Squash Yokohama
2025年11月13日（木）～16日（日）に日本最高峰の大会「第54回全日本スカッシュ選手権大会」を、神奈川県横浜市で開催いたします。
トレッサ横浜に4面ガラスコートを設置！
トレッサ横浜：特設4面ガラスコート
予選ラウンドはGreetings Squash Yokohamaにて、
準決勝・決勝はトレッサ横浜に特設される四面ガラスコートで実施いたします。
国内トップ選手たちの迫力あるプレーを、目の前で観戦することができます！
先日よりエントリーも開始され、エントリー締め切りは10月12日を予定しております。
尚、出場選手や試合スケジュールの詳細は、公式HP、SNSで随時発表いたします。
さらに今回は、メディア関係者を対象としたスカッシュ体験会（inガラスコート）を開催予定です。
競技の臨場感を実際に体験いただける貴重な機会として、多くの報道関係者の皆さまのご参加をお待ちしております！
【大会概要】
大会名 ：第54回全日本スカッシュ選手権大会
開催期間：2025年11月13日（木）～16日（日）
会 場 ：予選／Greetings Squash Yokohama
準決勝・決勝／トレッサ横浜（特設ガラスコート）
主 催 ：公益社団法人 日本スカッシュ協会
【その他】
◎取材申請方法 → 協会メール：squash@japan.email.ne.jpにご連絡ください。
申請書をお送りさせていただきます。
◎メディア体験会 → 開催予定（詳細は後日発表）
お問い合わせ
公益社団法人日本スカッシュ協会
電話 ：03-6384-5788
メール：squash@japan.email.ne.jp