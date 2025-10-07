CICIBELLAプレミアムビューティーセラム、@cosme STORE＆LOFTで発売開始！

LaBella株式会社

このたび2025年10月より、@cosme STOREおよびLOFTにて

「シシベラ プレミアムビューティーセラム」を発売開始いたしました。

価格：2,780円（税込）

本製品は、それぞれの肌悩みに合わせて集中ケアができるミルキータイプの美容液です。

うるおいを守りながら、美容成分を角質層までしっかり浸透させ、

毎日のスキンケアをより高めます。

【ラインナップ】

PDRN*1 肌ノイズに*2、育てのケア。

AZELAIC ACID*3 ゆらぎに、先手。

EXOSOME*4 くずれ肌に*5、先回り。

また、3種類すべてに共通して配合された《グルコノラクトン6》は、

やさしいピーリング7効果と高い保湿力を兼ね備えた角質ケア成分。

すこやかでなめらかな肌をサポートします。

毎日のスキンケアに「プレミアムビューティーセラム」を取り入れて、

あなたの理想の肌を育てていきましょう。



ぜひこの機会に、全国の@cosme STORE・LOFT店頭にてお試しください。

*1 DNA-Na（整肌成分）

*2 乾燥などによる肌印象

*3 アゼロイルジグリシンK（整肌成分）

*4 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（整肌成分）

*5 肌荒れを防ぐ

*6 グルコノラクトン（整肌成分）

*7 古い角質を取り除くこと

下記サイトより、商品ページをご覧頂けます。

Qoo10 CICIBELLA公式

https://www.qoo10.jp/shop/cicibeauty

CICIBELLA 公式Instagram

https://www.instagram.com/cicibella.jp/



◆商品のお問い合わせ

Email：labella@otoiawase.jp

Tel：03-6427-1681

（電話受付時間：平日10:00～13:00 / 14:00～17:00）

〈URL〉https://cicibella.jp/



◆本社所在地

東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル２階