CICIBELLAプレミアムビューティーセラム、@cosme STORE＆LOFTで発売開始！

LaBella株式会社


このたび2025年10月より、@cosme STOREおよびLOFTにて
「シシベラ プレミアムビューティーセラム」を発売開始いたしました。




価格：2,780円（税込）



本製品は、それぞれの肌悩みに合わせて集中ケアができるミルキータイプの美容液です。
うるおいを守りながら、美容成分を角質層までしっかり浸透させ、
毎日のスキンケアをより高めます。



【ラインナップ】


PDRN*1　肌ノイズに*2、育てのケア。


AZELAIC ACID*3　ゆらぎに、先手。


EXOSOME*4　くずれ肌に*5、先回り。






また、3種類すべてに共通して配合された《グルコノラクトン6》は、
やさしいピーリング7効果と高い保湿力を兼ね備えた角質ケア成分。
すこやかでなめらかな肌をサポートします。






毎日のスキンケアに「プレミアムビューティーセラム」を取り入れて、
あなたの理想の肌を育てていきましょう。



ぜひこの機会に、全国の@cosme STORE・LOFT店頭にてお試しください。




*1 DNA-Na（整肌成分）
*2 乾燥などによる肌印象
*3 アゼロイルジグリシンK（整肌成分）
*4 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（整肌成分）
*5 肌荒れを防ぐ
*6 グルコノラクトン（整肌成分）
*7 古い角質を取り除くこと




下記サイトより、商品ページをご覧頂けます。
Qoo10 CICIBELLA公式
https://www.qoo10.jp/shop/cicibeauty



CICIBELLA 公式Instagram


https://www.instagram.com/cicibella.jp/

◆商品のお問い合わせ
Email：labella@otoiawase.jp
Tel：03-6427-1681
（電話受付時間：平日10:00～13:00 / 14:00～17:00）
〈URL〉https://cicibella.jp/

◆本社所在地
東京都渋谷区東2-27-10　TBCビル２階