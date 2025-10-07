千葉PUSH特別企画「根塚洸雅選手と語る スポーツ×AED」開催のお知らせ

特定非営利活動法人ちば救命・AED普及研究会

NPO法人ちば救命・AED普及研究会（千葉PUSH）の実施する、千葉県令和7年度AED・心肺蘇生法普及啓発事業の特別企画として、クボタスピアーズ船橋・東京ベイ所属の根塚洸雅選手をゲストに迎えた 「AED救命体験＆トークショー」 を開催いたします。本イベントでは、トップアスリートである根塚選手とともに、「スポーツ現場でのAEDの重要性」や「いざという時に行動する勇気」について語り合いながら、AEDの使い方や救命講習を実際に体験いただけます。

スポーツをする人も、観る人も、支える人も、誰もが“命を救う一歩”を踏み出せる機会です。

参加は無料。どなたでもご参加いただけます。ぜひお気軽にお越しください。

■開催概要

タイトル： 千葉PUSH特別企画「根塚洸雅選手と語る スポーツ×AED」

日 時： 2025年10月26日（日）19:30～20:15（受付開始19:00～）

会 場： 全日警ホール（千葉県市川市八幡４丁目２－１）

出 演： 根塚洸雅選手（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

NPO法人ちば救命・AED普及研究会スタッフ

参加費： 無料（事前申込制）

申込方法： 千葉PUSH公式ホームページ内の応募フォームより受付

https://www.chibapush.org/

主 催： 千葉県／NPO法人ちば救命・AED普及研究会

■NPO法人ちば救命・AED普及研究会（千葉PUSH）について

千葉県を中心にAED・心肺蘇生法の普及啓発を行うNPO法人です。

行政・教育機関・スポーツ団体・企業などと連携し、「心臓突然死から助かる人を増やしたい！

AEDを使うことが当たり前にできる地域にしたい！」という想いで活動を展開しております。

子ども向け体験会、イベントとのコラボ、啓発動画制作など、多様なアプローチで救命教育を推進しています。