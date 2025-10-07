アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のAPAMAN株式会社（東京都千代田区・EL CAMINO REAL株式会社の連結子会社 代表取締役社長 山崎戒)は、公式キャラクター「べあ～君」のLINEスタンプ第1弾『べあ～君★日常編』を、2025年10月7日（火）13:00より販売開始いたします。

本セットは、毎日の“ちょっとした”気持ちをかわいく迅速に伝えられる全24種。ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで使いやすい定番フレーズを中心にラインアップしました（例：「はいっ」「おつかれべあ」「OKです」「了解です」「よろしく／おねがいします」「ちょっとまってね」「おはべあ」「ありがとうございます」「確認します」「おやすみなさい」など）。

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象としたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とします）

LINEスタンプ 24種

スタンプ概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/166_1_5aa1dd2ffabaddd08b07e0fed6ab599d.jpg?v=202510070157 ]LINEスタンプ購入はこちら :https://store.line.me/stickershop/product/31793435/ja

・記載の内容・仕様・価格は発表日時点の情報です。

・LINEおよびLINEロゴはLINEヤフー株式会社の商標です。

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【EL CAMINO REAL株式会社】

EL CAMINO REAL株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

