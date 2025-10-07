3C製品用コーティング剤の世界市場2025年、グローバル市場規模（UV硬化型コーティング剤、熱硬化型コーティング剤）・分析レポートを発表
2025年10月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「3C製品用コーティング剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、3C製品用コーティング剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の3C製品用コーティング剤市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率はXXX%と見込まれています。3C製品とは、通信機器、コンピュータ、家電製品を指し、これらに使用される塗料は耐久性、美観、耐摩耗性を付与する重要な役割を果たしています。特にスマートフォンやノートパソコン、タブレット、家電の外装部材において、差別化や付加価値向上のために需要が拡大しています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、3C製品用コーティング剤産業のサプライチェーン全体を俯瞰し、その発展過程を分析しています。応用分野は大きく通信機器とコンピュータに区分され、それぞれに紫外線硬化型塗料と熱硬化型塗料が利用されています。さらに、家電やその他の電子機器にも応用が広がっており、産業全体の裾野を広げています。
________________________________________
地域別動向
地域的には、北米と欧州が政府の支援や消費者意識の向上により安定した成長を見せています。一方で、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、積極的な政策支援、そして強固な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。日本や韓国も高付加価値な電子機器分野において塗料需要が拡大しており、地域間での競争と協調が進んでいます。
________________________________________
市場の特徴と課題
本市場には以下の特徴があります。
● 市場規模とセグメンテーション：紫外線硬化型塗料と熱硬化型塗料の2種類に大別され、それぞれが通信、コンピュータ、家電、その他の分野で利用されています。
● 産業動向：技術革新、環境規制、消費者嗜好の変化が市場成長を左右しています。
● 課題：原材料価格の変動、環境負荷低減への対応、高機能化に伴う製造コストの上昇が業界にとっての課題です。
________________________________________
技術動向
技術面では、紫外線硬化型塗料が速乾性と環境適合性の観点から注目を集めています。熱硬化型塗料は耐久性に優れ、自動車用内装材や家電の外装などに強みを持ちます。今後は、低VOC（揮発性有機化合物）技術やリサイクル適合型塗料など、環境対応型の技術革新が市場を牽引すると予測されます。
________________________________________
競争環境と主要企業
競争環境は多様なプレーヤーにより形成されており、グローバル市場では以下の主要企業が存在します。
AkzoNobel、PPG、Beckers、Musashi Paint、CMW Coating、Sherwin-Williams、NATOCO、Origin、Sokan、Hipro、Rida
これらの企業はそれぞれ、通信機器やコンピュータ、家電用途に特化した製品ポートフォリオを有し、研究開発投資や戦略的提携を通じて競争優位を築いています。
________________________________________
消費者分析
消費者は、美観や耐久性に加え、環境への配慮を重視する傾向を強めています。特にスマートフォンやノートパソコンでは、軽量で高い耐摩耗性を持つ塗料が求められています。家電分野においても、デザイン性と持続可能性を両立させる塗料が重視されており、消費者の意識変化が市場に直接影響しています。
