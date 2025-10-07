クラウン70周年を記念し、トヨタとUCCで16代目クラウンオリジナルの水素焙煎コーヒーを共同開発　クラウン専門店THE CROWNにて10月7日（火）より順次提供・販売開始

トヨタPR事務局

トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ」）はUCC 上島珈琲株式会社と共に、クラウン70 周年を記念し、16代目クラウンの4 車種をイメージしたオリジナル水素焙煎コーヒーを共同開発いたしました。また、オリジナル水素焙煎コーヒーを2025年10月7日（火）から順次、クラウンのブランド発信拠点でもあるクラウン専門店『THE CROWN』全国6店舗にて提供・販売を開始いたします。

※店舗によって取り扱い開始時期及び商品が異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。

クラウンは、70年前の1955年初代トヨペット・クラウンから脈々と受け継がれてきた「革新と挑戦」のスピリットのもと、「お客様の心が入ったもの、自分の心でいいと思うもの」「本当に欲しいと思って頂けるクルマ」を目指して、お客様一人ひとりの価値観、多様なライフスタイルにお応えする４つのモデルを発表し、多様なお客様の価値観に寄り添うライフスタイルブランドとして進化を続けてまいりました。

また、現在トヨタでは、“マルチパスウェイ”として様々な選択肢のもと、カーボンニュートラルの実現に向けて様々な取り組みを行っています。トヨタのフラッグシップであるクラウン(セダン)にもFCEV（燃料電池自動車）を設定し、4つのクラウンという選択肢だけではなく、「HEV」・「PHEV」・「FCEV」という様々な電動パワートレインで走りを追求しながら環境性能を高めたクラウンと共に様々なお客様に良いライフスタイルを楽しんでいただきたいと考えております。

今回のオリジナル水素焙煎コーヒーは、「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、カーボンニュートラルの実現に向けて焙煎工程でCO2を排出しない“水素焙煎コーヒー”に挑戦するUCCグループと共に、水素社会の実現を目指し、企業の垣根を越えて水素のある豊かで持続可能なライフスタイルの可能性についてもっと身近に感じていただけるきっかけとなることを願っています。

また、お客様の多様なライフスタイルに寄り添うブランド拠点であるクラウン専門店『THE CROWN』にて順次提供・販売を開始いたしますので、各地域それぞれの個性を活かしながら、日本の心と現代的な新しい感覚を取り入れた店舗の中でクラウンとの新たな特別体験として心豊かな時間もお楽しみください。

開発ストーリー

昨年12月より、16代目4つのクラウンそれぞれの持つ世界観や走りの特徴などをオリジナルコーヒーで表現するにあたり、清水チーフエンジニアをはじめとしたクラウン開発陣とUCCコーヒーアカデミーのトップバリスタの土井講師などUCC開発陣が一丸になって、クラウンブランドの哲学/理念をレクチャーする機会や「Toyota Technical Center Shimoyama」での4モデルを試乗いただき体感したそれぞれの乗り心地から着想を得ながら、複数回に渡る熱いディスカッションを踏まえ、1年弱の歳月を経てようやく誕生いたしました。

実際の開発途中の様子

４つのクラウンそれぞれのオリジナル水素焙煎コーヒー

【１】水素焙煎コーヒー -CROWN SEDAN BLEND- | 上質さをまとう洗練された余韻

正統派セダンの象徴。ブランドの伝統と歴史を継承し、新たなフォーマル表現とともにショーファーニーズにも応える「セダン」の静粛性やスムーズな乗り心地、王道で優雅な世界観を表現。

キーワード

＃落ち着いた風味 ＃ソフトで滑らかな口当たり

＃フラットで重厚感のあるボディ

#心地よいクリーンな余韻

【２】水素焙煎コーヒー -CROWN CROSSOVER BLEND- | 華やかさと心地よさが交差する風味

セダンとSUVを融合させた新しいスタイルの「クロスオーバー」のバランスや全席特等席の心地よさや快適性を持つ上質で豊かさを表現。

キーワード

＃華やかな風味 #香り広がる口当たり

＃ラウンド（柔らかさ） #キレのある余韻

【３】水素焙煎コーヒー -CROWN SPORT BLEND- | 個性際立つエレガントな香味

心弾ませるデザインと走りの楽しさを持つ優雅でエモーショナルな「スポーツ」ならではの個性を表現。

キーワード

＃明るく爽やかで華やかな風味 #抑揚

＃複雑でキレのある余韻

【４】水素焙煎コーヒー -CROWN ESTATE BLEND- | 力強さの中に秘めた優雅な後味

大人の雰囲気で余裕のある走りを持つ機能的なSUV「エステート」のアクティブライフを楽しむ相棒として高い直進安定性によるどっしりした乗り心地を表現。

キーワード

＃華やかな風味 ＃穏やかな口当たり

＃フルボディ（どっしり） ＃心地よく長い余韻

・全品メーカー希望小売価格：3,510円（税込）

水素焙煎コーヒー提供THE CROWN店舗情報

クラウン専門店「THE CROWN」とは、トヨタ初の車種ブランド専門店として、お客様の多様なライフスタイルに寄り添うブランド拠点として、クラウンを中心に人と人が交流する店舗として全国6店舗展開しています。店舗デザインは、日本の心と現代的な新しい感覚を取り入れて「格子」「軒」をキーとし、時代を超えて受け継がれてきた揺るぎないクラウンネスを基盤としつつ、「日本らしさの再解釈」という価値観のもと今の時代に合うライフスタイルを提案する新しいカタチの店舗。

店舗の中心にはラウンジスペースがあり、オーナーがくつろげる場として、様々なイベントスペースとして、商談スペースとして、人と人が交わる場として、様々な賑わいを生み出していきます。クラウンに精通したコンサルタントがお客様に寄り添い、他にも専用特別仕様車の販売や、クラウンライフスタイルアイテムの販売など専門店ならではのサービスを展開いたします。

・THE CROWN公式メーカーサイト

https://toyota.jp/info/crown_brand/flagshipstore/

（１）THE CROWN 東京虎ノ門（物販・コーヒーサービス ※準備整い次第随時提供）

住所：東京都港区虎ノ門1-2-13 ヒューリック第2ビル

営業時間：10:00～17:00

定休日：日曜・祝日 ※詳しくはホームページをご確認ください。

お問い合わせ：03-6369-9845

（２）THE CROWN 愛知高辻（物販・コーヒーサービス ※準備整い次第随時提供）

住所：愛知県名古屋市昭和区高辻町６-８ ATG南館１階

営業時間：10:00～18:00

定休日：月曜定休 ※詳しくはホームページをご確認ください。

お問い合わせ：052-883-6887

（３）THE CROWN 千葉中央（物販のみ・順次導入予定）

住所：千葉県千葉市中央区登戸2-2-7

営業時間：09:30～18:00

定休日：月曜日（祝日の場合も定休）

お問い合わせ：043-246-7000

（４）THE CROWN 横浜都筑（物販のみ）

住所：神奈川県横浜市都筑区荏田東2-9-30

営業時間：10:00～18:00

定休日：一部月曜日・火曜日

お問い合わせ：045-941-2011

（５）THE CROWN 大阪千里（物販のみ）

住所：大阪府吹田市津雲台7丁目4番1号

営業時間：10:00～19:00

定休日：火曜日

お問い合わせ：TEL:06-6871-7200 ／ FAX:06-6871-7202

（６）THE CROWN 福岡天神（物販のみ・順次導入予定）

住所：福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目8-28 FTビル 2F

営業時間：10:00～18:00

定休日：月曜定休 ※別途営業カレンダーによる

お問い合わせ：092-731-5555