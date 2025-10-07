「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」が“食欲の秋”を満喫！プライズ業界初・コンセプトアートの新作アイテムが10月上旬より全国のアミューズメント施設に登場

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、クリエイター・可哀想に！さんの人気作品「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」のアミューズメント専用景品（以下、プライズ）を、10月上旬より順次全国のアミューズメント施設に投入いたします。「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」ではプライズ業界初となる、コンセプトアートを使用した新作アイテムをお届けします。

フリュープライズのために描かれた、可哀想に！さんのコンセプトアート（左：「おぱんちゅフードコーチュ」、右：「YUMCHAMU」）

“食欲の秋”にちなみ描かれた「食」がテーマのコンセプトアートを元に、新たなプライズを制作。「おぱんちゅうさぎ」がフードコートでグルメを楽しむ「おぱんちゅフードコーチュ」、チャイナ衣装の「んぽちゃむ」が飲茶を作る「YUMCHAMU」の世界観を様々なアイテムでお楽しみいただけます。

第1弾には、「おぱんちゅうさぎ」がハンバーガーやポテトに扮したマスコット、麺をすする姿がキュートなレンゲ付きラーメンどんぶりをラインナップ。また、春巻きになって慌てる「んぽちゃむ」のBIGぬいぐるみや、チャイナ衣装を着用した「んぽちゃむ」「きみまろ」のマスコットもご用意しました。今後も続々と新作アイテムを展開しますので、ぜひご期待ください。

＜人気クリエイター「可哀想に！」さんの描き下ろし！プライズ商品詳細＞

■「おぱんちゅフードコーチュ」商品（2アイテム）

「フードコーチュ マスコット」（全3種類）「フードコーチュ レンゲ付きラーメンどんぶり」（全2種類）

[キャラクター名] おぱんちゅうさぎ

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] フードコーチュ マスコット、フードコーチュ レンゲ付きラーメンどんぶり

[商品情報サイト] http://f-ch.jp/opanchu_release

※『キャラ広場』にて順次公開

[発売元] フリュー株式会社

■「YUMCHAMU」商品（2アイテム）

「YUMCHAMU 春巻きとらわれBIGぬいぐるみ」（全1種類）「YUMCHAMU マスコット」（全3種類）

[キャラクター名] んぽちゃむ

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] YUMCHAMU 春巻きとらわれBIGぬいぐるみ、YUMCHAMU マスコット

[商品情報サイト] http://f-ch.jp/npochamu_release

※『キャラ広場』にて順次公開

[発売元] フリュー株式会社

【プリントシール機コラボで大好評だった「盛れおぱんちゅうさぎ」がフィギュアに！10月上旬より展開】

今年2月にプリントシール機『IDOLY Comeback Stage』、『ハルイロセカイ2』にシールデザインとして搭載した“プリ盛れおぱんちゅ”の描きおろしアートを、プライズでも商品化。キラキラとしたデカ目にツヤ感のあるリップでギャルピースポーズを決める姿をフリューオリジナルシリーズ『ぬーどるストッパーフィギュア』でお楽しみいただけます。

「おぱんちゅうさぎ」プリ機コラボ プレスリリース：

https://www.furyu.jp/news/2025/02/opanchuusagi/

著作権表記：(C)KAWAISOUNI!

＜可哀想に！プロフィール＞

独特な世界観と作風で幅広いファンから支持を得ているクリ エイター。映像制作を担当したLoveLive! Sunshine!! Kurosawa Ruby First Solo Concert Album ～RED GEM WINK～『コットンキャンディえいえいおー！』のYouTube 限定スペシャルMVは400万回以上再生されている。

≪「可哀想に！」公式X：https://x.com/kawaisooooou≫

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『キャラ広場』 『フリュープライズ』 『ぬーどるストッパーフィギュア』、『ハルイロセカイ2』 他はフリュー株式会社の商標または登録商標です。※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。