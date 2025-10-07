【LED TOKYO】アンリアレイジ 2026年春夏コレクションにLEDバッグとLEDシューズが登場

LED TOKYO株式会社

LED TOKYO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木直樹）は、日本を代表するファッションブランド ANREALAGE（アンリアレイジ） の最新コレクションにおいて、LED TOKYO・ANREALAGE・MAGNETの3社共同開発LEDプロダクトが採用されたことをお知らせいたします。 本コレクションは、2025年9月に開催された「パリ・ファッションウィーク 2026年春夏コレクション」 にて発表されました。

■プロジェクトの背景

LEDバッグLEDシューズ

ANREALAGEは、「日常と非日常」「アナログとデジタル」の境界を超えた表現で、世界的に高い評価を受けている日本発のブランドです。 今回のコラボレーションは、ファッションとテクノロジーの融合をテーマに、ウェアラブルLEDの新しい可能性を探る試みとして実現しました。 LED TOKYOは、これまで大型LEDビジョンを中心に空間演出やインスタレーションを手がけてきましたが、本プロジェクトでは 「身にまとうLED」 という新たな領域に挑戦しています。

■ANREALAGEについて

ANREALAGE（アンリアレイジ）は、デザイナー森永邦彦氏によるファッションブランド。 「日常（A REAL）」「非日常（UN REAL）」「時代（AGE）」の融合をテーマに、テクノロジーとクラフトの融合による革新的な表現を展開。 2003年に設立され、2014年よりパリコレクションに正式参加。世界的に高い評価を得ている。

■MAGNETについて

株式会社マグネット（MAGNET Inc.）は、企業や組織のコミュニケーションを総合的に設計・プロデュースするクリエイティブカンパニーです。

「Re Creation the world.」を理念に掲げ、人・企業・文化をつなぎながら、デジタル・グラフィック・映像・イベントなど多様な領域で価値ある体験を創出。東京・大阪を拠点に、企業や官公庁をはじめとする幅広いクライアントのブランド・コミュニケーションを支えています。

■LED TOKYOについて

LED TOKYO株式会社は、LEDビジョンを中心としたデジタルサイネージソリューションを提供する企業です。

屋内外問わず多様な用途に対応するLEDディスプレイの設計・販売・施工・保守をワンストップで行い、企業やブランドのビジュアルコミュニケーションを支援しています。

■本件に関するお問い合わせ先

LED TOKYO株式会社 広報担当

E-mail：info@led-tokyo.co.jp

TEL：03-6434-7390

Web：https://led-tokyo.co.jp/

所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル13階