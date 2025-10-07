開封したワインの風味を長持ちさせる真空ワインディスペンサー をMachiyaプロジェクトにて先行予約開始
株式会社フルークフォレスト
Machiyaプロジェクト
タイトル：開封したワインの風味を長持ちさせる真空ワインディスペンサー
実施期間：11月21日まで
https://camp-fire.jp/projects/888512/
【製品背景】
ワインは一度開封してしまうとその瞬間から酸化が始まります。
そのため、一度開封したワインを新鮮に保つアイテムは色々あります。
ポンプ式で真空にしたり、ガスを注入する方法もありますが、いずれも時間がたつと真空状態が薄れてきます。
本製品はポンプなどで強制的に真空にするのではなく、気泡をふくめ全く空気を含まずに容器に密閉する方法で酸化を防ぎます。
【容器に入れて空気を抜く】
ワインを本製品に移して軽くプレスすることで空気が完全に抜ける構造です。
【注ぎも真空を保ったまま】
注ぎ中もボトル内部のワインが空気に触れることなく、注ぐことができます。
徹底して酸化を防ぎます。
【蓋を閉めれば密閉】
空気を抜いて蓋を閉めれば完全に密閉されます。
そのため、横にしても逆さにしても漏れることがありません。
そのまま冷蔵庫に入れられます。
【仕様】
