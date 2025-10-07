昭和100年記念×新市誕生20周年記念イベント「豊後高田昭和の町ヒーロー祭り」開催（大分県豊後高田市）

大分県豊後高田市で、昭和100年記念事業×新豊後高田市20周年記念として『豊後高田昭和の町ヒーロー祭り』と題し、「昭和の町プロレス」と「昭和を彩った伝説のヒーローのトークショー」を開催します。

豊後高田昭和の町ヒーロー祭り「昭和の町プロレス」

【日時】令和7年10月25日（土）14時～16時30分

【場所】豊後高田市高田体育センター（大分県豊後高田市新町1007番地3）

【料金】観覧無料

【タイムスケジュール】

・14時～14時30分

～リングの上でプロレス体験～キッズプロレス教室

・14時30分～15時

～トークバトル30分1本勝負～九州のダークヒーロー「スカルリーパーA-ji」vsスペシャルゲスト「大仁田厚」

・15時～16時30分

～スペシャルマッチ～全3試合!!～プロレスリングFTO「昭和の町プロレス」

【出場者】

＜トークバトル＞

スカルリーパー「A-ji」、大仁田厚

＜昭和の町プロレス＞

メジロ・キッド、KAZE、岡崎恭也、スーパー・カボストロング魔人、涼磨、TOSSHI、リアム・エリック、遊星、翔

豊後高田昭和の町ヒーロー祭り「トークショー」＜事前申込受付終了＞

【日時】令和7年10月25日（土）13時開場、13時30分オープニング

【場所】豊後高田市中央公民館（大分県豊後高田市玉津987番地）

【料金】観覧無料

【内容】

＜第1部＞

・時間：13時40分～14時20分

・登壇者：大瀬康一氏（月光仮面・隠密剣士）

昭和のテレビヒーローの草分け的存在として、「月光仮面」や「隠密剣士」など多くのドラマに出演。

＜第2部＞

・時間：14時30分～15時10分

・登壇者

①古谷敏氏（ウルトラマン）

初代「ウルトラマン」のスーツアクター、そして「ウルトラセブン」では「アマギ隊員」役として出演。

②森次晃嗣氏（ウルトラセブン）

「ウルトラセブン」の「モロボシ・ダン」役でブレイク。その後、現代劇から時代劇まで幅広く出演。

＜その他（トークショーの申込者以外も参加可）＞

・イベント当日はウルトラ警備隊の「ポインター号」が会場にやってきます。

・イベント終了後の16時～17時の間、昭和ロマン蔵（大分県豊後高田市新町989番地1）で「サイン会・写真撮影会」を予定しています。

「豊後高田昭和の町ヒーロー祭り」詳細URL

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/36690.html

豊後高田昭和の町

豊後高田市は、江戸時代から昭和30年にかけて、国東半島で一番栄えた町でしたが、時代の波にとり残され、町は徐々に寂れていきました。そんなとき、町の人々が考えたのは、今ではテレビや映画の中でしか見ることができなくなった昭和30年代の懐かしい商店街の町並みを再現する取り組みでした。

現存する昭和の建物はそのままに、当時の様子をより忠実に再現。古き良き昭和の面影が残るまちは、人々の記憶に眠る懐かしくて温かい心を呼び起こしてくれます。

各商店では、「一店一宝」として歴史的な品物を展示し、「一店一品」として昭和時代の商品を販売。さらに、昭和32年式のボンネットバスが日曜・祝日に運行し、車掌のユニークなガイドとともに、懐かしい昭和の風景と温かい雰囲気を楽しめます。