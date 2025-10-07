DXC、AIを活用した中小規模の保険ブローカー向けSaaSであるAssure Broking Essentialsを発表











中小規模の保険ブローカーに優れたサービスを提供するために設計された、新しいマルチテナント型ソリューションであるAssure Broking Essentialsを導入

ServiceNowやAWSなどのエコシステムパートナーの専門知識を結集したDXCの新しいSaaSソリューションにより、成長を促進するためにオペレーションのモダナイゼーションを図る

バージニア州アッシュバーン、2025年10月7日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねるグローバル技術サービスプロバイダーのリーダーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、AIを活用したマルチテナント型SaaSソリューション「Assure Broking Essentials」の提供を開始すると発表しました。中小規模の保険ブローカー向けに設計された本ソリューションにより、業務の簡素化、変革の推進、優れた顧客サービスの提供を実現します。

急速に進化する保険業界において、保険ブローカーはデジタル化を進め、高まる顧客の期待に応え、規制要件を遵守し、将来に備えなければならないというプレッシャーに直面しています。Assure Broking Essentialsは、レガシー・プロセスをAIファーストのオペレーティング・モデルに置き換えることができる、すぐに導入可能でコスト効率の高いプラットフォームを提供します。セキュリティとコンプライアンスを内蔵したSaaSソリューションは、ACORD GRLC標準を含む、進化する規制の枠組みの要件を満たし、持続可能な成長を促進しながら、迅速なオンボーディングと既存業務への統合を可実現します。

「保険業界が進化を続けるなか、保険ブローカーはレガシー・テクノロジーの制約、スキル不足、時代遅れのプロセスといった課題に直面しています」と、DXC Technologyの保険ソフトウェアおよびBPS担当プレジデントであるレイ・オーガストは述べています。「Assure Broking Essentialsによって、当社は中小規模のブローカーに、生産性を高め、コンプライアンスを合理化し、顧客サービスを向上させる、安全かつスケーラブルなAI搭載のプラットフォームを提供します。」

「AIについて、企業が実験段階から大規模運用の段階へとシフトするなか、信頼性が高くスケーラブルなプラットフォーム・パートナーシップの価値はこれまで以上に重要になっています」と、ServiceNowのパートナー・ソリューション担当GVPであるアリックス・ダグラス氏は述べています。「ServiceNowのAIプラットフォーム上に構築されたDXCのAssure Broking Essentialsは、コスト効率と安全性に優れたカスタマイズ可能なAI機能をシームレスに統合することで、卓越した顧客体験を提供し、企業全体の変革を促進します。本パートナーシップは、深い専門知識と、大規模なAIイノベーションのための専用プラットフォームが融合したときに何が実現できるかを示すものです。」

本ソリューションは、責任あるAI、ヒューマン・イン・ザ・ループの自動化、インテリジェントなデータ抽出を活用することで、効率性を改善し、複雑さを軽減し、シームレスなワークフローを可能にします。DXCの実績ある保険ソフトウェアと、ServiceNowのワークフローの自動化、AWSのセキュアなクラウドインフラストラクチャ、Veloneticの業界に関する専門知識、meaプラットフォームの高度なドキュメントインテリジェンスを統合することで、DXCのAssure Broking Essentialsは、コストのかかるIT投資を行うことなく、エンタープライズグレードのイノベーションを実現します。

今回の発表により、DXCのグローバルな保険エコシステムのモダナイゼーションに対するコミットメントが明確化され、あらゆる規模のブローカーをサポートするコアブローキングソリューションのポートフォリオが拡充されることになります。

40年以上にわたる業界の専門知識を誇るDXCは、ブローカーから信頼されるパートナーとして、ロンドン保険市場を通じた取引の50％以上を処理しています。保険コアシステムのリーディングプロバイダーであるDXCは、イノベーションを生み続けており、DXCのソフトウェアで処理される10億件以上の保険契約において、ブローカーや（再）保険会社が複雑さとコストを削減できるよう支援しています。詳細については、 ウェブサイト をご覧ください。

