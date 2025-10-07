文化観光省 - エクスペリエンス・アブダビ：2025年NBAアブダビゲームズで目撃されたセレブたち





ハリウッドの人気俳優エイドリアン・ブロディからボリウッドのスーパースター、ランヴィール・シンまで、アブダビで目撃されたセレブたちを紹介

アラブ首長国連邦、アブダビ、, 2025年10月7日 /PRNewswire/ -- ADQが協賛するNBAアブダビゲームズが10月2日と4日にアブダビで開催され、ヤス島のエティハド・アリーナに世界トップクラスのバスケットボール有名選手と国際的スターたちが集結しました。ファンは、長年のライバルであるニューヨーク・ニックスとフィラデルフィア・セブンティシクサーズによる同地域初のプレシーズンマッチを楽しみました。



Bollywood star Ranveer Singh, singer Badshah, and cricketer Rashid Khan brought star power courtside at the NBA Abu Dhabi Games 2025.



セレブたちが最前列を埋め尽くし、コートサイドもコート上の熱戦に負けない盛り上がりを見せました。アメリカからは、俳優のパトリック・シュワルツェネッガー、モデルのアビー・チャンピオン、 プライムタイム・エミー賞およびゴールデングローブ賞受賞俳優のキーファー・サザーランド、ヴィクトリア・ジャスティス、俳優のエイドリアン・ブロディ とバリー・コーガン、 そしてテレビ司会者兼映画監督のスティーヴ・ハーヴェイなどが姿を見せました。イギリスのラッパー、セントラル・シー と、イングランドサッカー界のレジェンドであるジョン・テリーも観客として参加しました。

世界的な顔ぶれに加え、ボリウッドのスーパースター、ランヴィール・シンが持ち前のエネルギッシュな姿でエティハド・アリーナに登場し、ファンに挨拶しながらコートサイドで声援を送りました。歌手のバードシャー とクリケット選手のラシッド・カーンも試合を楽しむ様子が目撃されました。K-POPアイドルのチョンロとウィンウィン も登場し、ファンを喜ばせました。さらに、首長国の俳優アフメド・シャリフ やレバノンの女優ナーディーン・ナスィーブ・ナジームなど、中東地域のスターたちも加わり、豪華な雰囲気を一層盛り上げました。

会場には、ストリートボール界のレジェンドであるザ・プロフェッサー、バスケットボールYouTubeクリエイターのジェッサー、そしてバスケットボール系インフルエンサーのMKなど、バスケットボール界の著名人たちも来場し、コートサイドでファンと交流しながらイベントにさらなる興奮をもたらしました。

アリーナの外でも、アブダビはリラックスしたひとときを過ごすのにぴったりの舞台となりました。エイドリアン・ブロディはルーヴル・アブダビを訪れ、街のアートと建築を堪能し、ヴィクトリア・ジャスティスはシェイク・ザイード・グランド・モスクを訪れた様子をシェアしました。

ファンたちもまた、NBAディストリクトでのインタラクティブゾーンや市内各地のイベント、そしてNBA選手やレジェンドたちの登場を楽しみました。NBAアブダビゲームズは、首長国で年間を通じて開催される世界的なスポーツイベントの一環です。

アリーナの熱気、コートサイドに並ぶ世界的スターたち、そして世界最高峰のバスケットボールに魅了されたファンにより、NBAアブダビゲームズ2025は、忘れられない一週間となりました。アブダビで開催される世界的なスポーツイベントの詳細は、visitabudhabi.ae/ja/events をご覧ください。

アブダビ文化観光局について：

アブダビ文化観光局（DCTアブダビ）は、アブダビの文化・観光分野およびクリエイティブ産業の持続可能な成長を推進し、経済発展を促進するとともに、アブダビのより広範な国際的目標の達成を支援しています。

DCTアブダビは、首長国を世界有数の観光都市として位置づける各機関と連携し、首長国の可能性に対する共通のビジョンのもとで、関係者全体の連携を強化することに努めています。また、取り組みと投資を調整し、革新的なソリューションを実現するとともに、最適なツール・政策・制度を活用して文化・観光産業を支援しています。

DCTアブダビのビジョンは、首長国の人々、遺産、景観によって定義されます。DCTアブダビは、おもてなしの伝統、先駆的な取り組み、クリエイティブな思考によって代表される、本物、革新、比類のない体験の場としてのアブダビのステータスをさらに高めるために取り組んでいます。

アブダビ文化観光局および行き先について詳細はこちらをご覧ください：dct.gov.ae およびvisitabudhabi.ae/

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2789391/DCT_Abu_Dhabi_Games.jpg?p=medium600

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2789392/DCT_Abu_Dhabi_Games_1.jpg?p=medium600

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2789393/DCT_Abu_Dhabi_Games_2.jpg?p=medium600

ロゴ： https://mma.prnasia.com/media2/2549357/5546849/Experience_Abu_Dhabi_logo.jpg?p=medium600



K-pop idols Chenle and WINWIN at NBA Abu Dhabi games





Patrick Schwarzenegger & Abby Champion at NBA Abu Dhabi games



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com