Money Forward X、「AI与信審査モデル」を活用したオンラインレンディングをJCBの『Cashmap』にて提供開始

株式会社マネーフォワードは、2025年10月7日（火）より、株式会社オリエントコーポレーション（以下、オリコ）と共同開発した「AI与信審査モデル」を活用したオンラインレンディングサービスを、株式会社ジェーシービー（以下、JCB）が提供する資金管理・キャッシュフロー改善ポータル『Cashmap』にて提供を開始します。なお、本機能の導入企業はJCBが第一号となります。

『Cashmap』は、当社が開発協力を行い、JCBが中小企業・個人事業主向けに提供する資金管理・キャッシュフロー改善ポータルです。当社のアカウントアグリゲーション基盤の活用により、複数の金融機関の入出金状況を一元管理できるほか、資金繰りに役立つ機能をワンストップで提供しています。この度、当社は『Cashmap』のキャッシュフロー改善サービスの新たなラインアップとして、「AI与信審査モデル」を活用したオンラインレンディング機能の提供を開始します。

■「AI与信審査モデル」を活用したオンラインレンディングについて

「AI与信審査モデル」は、オリコの審査ノウハウと当社のデータ分析技術を融合させ、AIを用いてキャッシュフローから資金繰り状況の変化を予測する独自の与信審査モデルです。アカウントアグリゲーション基盤を搭載したプラットフォーム上に本機能を組み込むことで、複数の金融機関口座の資産や入出金といった最新のデータに基づいた与信審査が可能となり、従来の審査方法に比べて、より柔軟な融資を実現します。

この度新たに提供するオンラインレンディング機能は、ユーザーが連携した口座情報を本モデルが参照し、オリコの融資貸付条件を常時※1自動で算出して提示（レコメンド）するのが特徴です。ユーザーは、決算書の提出は原則不要で、提示された条件を参考に『Cashmap』上からいつでも融資の申し込み手続きが可能です。

今後も、当社とオリコは、それぞれが提携する金融機関に向けて、本機能の提供を推進してまいります。

※1 本機能および連携する『Cashmap』、各金融機関等のシステムメンテナンス時間を除きます。

＜『Cashmap』における融資貸付条件のレコメンド画面イメージ＞

＜オリコの融資申込み画面イメージ＞

■株式会社ジェーシービーについて

名称 ：株式会社ジェーシービー

所在地 ：東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア

代表者 ：代表取締役 兼 執行役員社長 二重 孝好

設立 ：1961年1月

事業内容：クレジットカード業務、クレジットカード業務に関する各種受託業務、融資業務、集金代行業務、前払式支払手段の発行ならびに販売業およびその代行業

URL ：https://www.global.jcb/ja/

■株式会社オリエントコーポレーションについて

名称 ：株式会社オリエントコーポレーション

所在地 ：東京都千代田区麹町5-2-1

代表者 ：代表取締役社長 梅宮 真

創業 ：1954年12月

事業内容：個品割賦事業、カード・融資事業、銀行保証事業、決済・保証事業、海外事業

URL ：https://www.orico.co.jp/

■マネーフォワードエックス株式会社について

名称 ：マネーフォワードエックス株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦3-1-21

代表者 ：代表取締役社長 CEO 本川 大輔

設立 ：2024年12月

事業内容：金融関連サービスの開発・提供

URL ：https://corp.mf-x.jp/

＜共創サービスについて＞

https://cocre.moneyforward-x.co.jp/

