9月度 WEリーグ月間ベストオフェンス賞 決定

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）では、各月の2025/26 SOMPO WEリーグにおいて活躍した選手を表彰する「WEリーグ月間ベストオフェンス賞」9月度の受賞選手が伊東珠梨選手(ノジマステラ神奈川相模原)に決定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

9月度 WEリーグ月間ベストオフェンス賞

●伊東 珠梨(https://weleague.jp/player/1635082/) 選手(ノジマステラ神奈川相模原)

●対象試合

2025/26 SOMPO WEリーグ 第7節 ノジマステラ神奈川相模原 vs.AC長野パルセイロ・レディース

●対象シーン

60分 連動したプレスでボールを奪いに行き、こぼれ球をダイレクトでシュート

プレー映像はこちらから :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

●選手コメント

「9月度月間ベストオフェンス賞に選んでいただき、ありがとうございます。今までのサッカー人生で一番のゴールをWEリーグの舞台で決めることができて、そしてそのゴールがベストオフェンス賞に選ばれて、とても嬉しいです！これからも得点や得点に繋がるプレーでチームの勝利に貢献できるよう、頑張ります！」

●選出理由（選考委員長：海堀あゆみ）

「前線からの献身的なプレスによって相手のプレーを効果的に制限し、そのこぼれ球を的確に捉えた素晴らしい一撃でした。鋭いコースと力強いシュートがゴールネットを揺らし、試合の流れを大きく変える決定的な場面となりました。彼女の冷静な判断と卓越した技術が光っただけでなく、チーム全体の組織的な守備と連動した攻撃の成果でもあり、チーム一丸となって勝利を目指す姿勢が表れたプレーだったと思います。」

○特設ページはこちらから

詳細を見る :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

■WEリーグ月間オフェンス賞・月間ディフェンス賞 概要

○対象大会

・2025/26 SOMPO WEリーグ ※WEリーグ クラシエカップは対象外

○対象選手

・上記大会に出場した全選手

〇表彰対象月

8月／9月／10月／11・12月／2・3月／4・5月（全6回）

○選考方法

・各クラブがオフェンス・ディフェンスシーンを推薦

・ファン・サポーター投票を実施

・月間ベストオフェンス賞・月間ベストディフェンス賞選考委員会を開催し、上記クラブ推薦とファン投票の結果を踏まえて、各賞を決定する

○選考委員

選考委員長 海堀 あゆみ(WEリーグ理事)

選考委員 近賀 ゆかり(WEリーグ特任理事)

選考委員 川島 健司(読売新聞東京本社編集委員)

○発 表

原則、当該月の翌月に発表