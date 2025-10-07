9月度 WEリーグ月間ベストオフェンス賞 決定
公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）では、各月の2025/26 SOMPO WEリーグにおいて活躍した選手を表彰する「WEリーグ月間ベストオフェンス賞」9月度の受賞選手が伊東珠梨選手(ノジマステラ神奈川相模原)に決定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。
9月度 WEリーグ月間ベストオフェンス賞
●伊東 珠梨(https://weleague.jp/player/1635082/) 選手(ノジマステラ神奈川相模原)
●対象試合
2025/26 SOMPO WEリーグ 第7節 ノジマステラ神奈川相模原 vs.AC長野パルセイロ・レディース
●対象シーン
60分 連動したプレスでボールを奪いに行き、こぼれ球をダイレクトでシュート
プレー映像はこちらから :
https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/
●選手コメント
「9月度月間ベストオフェンス賞に選んでいただき、ありがとうございます。今までのサッカー人生で一番のゴールをWEリーグの舞台で決めることができて、そしてそのゴールがベストオフェンス賞に選ばれて、とても嬉しいです！これからも得点や得点に繋がるプレーでチームの勝利に貢献できるよう、頑張ります！」
●選出理由（選考委員長：海堀あゆみ）
「前線からの献身的なプレスによって相手のプレーを効果的に制限し、そのこぼれ球を的確に捉えた素晴らしい一撃でした。鋭いコースと力強いシュートがゴールネットを揺らし、試合の流れを大きく変える決定的な場面となりました。彼女の冷静な判断と卓越した技術が光っただけでなく、チーム全体の組織的な守備と連動した攻撃の成果でもあり、チーム一丸となって勝利を目指す姿勢が表れたプレーだったと思います。」
■WEリーグ月間オフェンス賞・月間ディフェンス賞 概要
○対象大会
・2025/26 SOMPO WEリーグ ※WEリーグ クラシエカップは対象外
○対象選手
・上記大会に出場した全選手
〇表彰対象月
8月／9月／10月／11・12月／2・3月／4・5月（全6回）
○選考方法
・各クラブがオフェンス・ディフェンスシーンを推薦
・ファン・サポーター投票を実施
・月間ベストオフェンス賞・月間ベストディフェンス賞選考委員会を開催し、上記クラブ推薦とファン投票の結果を踏まえて、各賞を決定する
○選考委員
選考委員長 海堀 あゆみ(WEリーグ理事)
選考委員 近賀 ゆかり(WEリーグ特任理事)
選考委員 川島 健司(読売新聞東京本社編集委員)
○発 表
原則、当該月の翌月に発表