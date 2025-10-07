ミッフィーのぬいぐるみで大人気の『BON TON TOYS』よりクリスマスギフトにもぴったり、ミッフィー誕生70周年記念アイテム第二弾と存在感抜群のバッグチャーム新作、定番アイテムの新色が発売！

株式会社マークスインターナショナル

“日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び販売を行う株式会社マークスインターナショナル（本社：東京都渋谷区恵比寿西2-21-1、代表取締役：名取至）は、同社が輸入販売を行う世界的人気キャラクター「ミッフィー」のぬいぐるみで有名なオランダ発『BON TON TOYS（ボントントイズ｜https://bontontoys.jp）』より、ミッフィー誕生70周年を記念したアイテム第二弾となる『Miffy Faux Suede』シリーズ、存在感抜群の新作『Miffy Fuzzy Bag Charm』、定番アイテム『Miffy Corduroy 23cm』の新色を、2025年10月10日（金）からマークスインターナショナルが展開するECサイト（marcs STORE 本店｜https://marcs.shop/ 、楽天市場店 | https://www.rakuten.co.jp/marcsstore/）及び、全国のインテリア・ライフスタイルショップにて発売することをお知らせいたします。

BON TON TOYSは、オランダで1933年に設立された歴史あるぬいぐるみメーカーです。ものづくりにおいて、第一に子どものしあわせと未来をまもることを大切にしており、ぬいぐるみを触ったり持った時の幸福感だけではなく、今と未来の子どもたちが住まう地球環境までを見据えて、メーカーとしての責任をはたしています。

■ 2025年はミッフィー誕生70周年！BON TON TOYSからの記念アイテム第二弾！

BTT Miffy Faux Suede Beige 50cm / 35cm

オフホワイトのフェイクスエードの生地を使用、目や口元はブラウンの糸で表現することで、やさしく落ち着いた雰囲気に仕上がった、ミッフィーのぬいぐるみです。

スエード調の生地は滑らかで、しっとりとした肌触り。50cmと35cmの大きめサイズだから、ゆったりとした年末年始の時間に、インテリアとしても映えます。

50cm35cm

足の裏にはミッフィー誕生70周年を祝うロゴがプリントされており、記念する2025年の締めくくりのシーズンにぴったりのアイテムとなっています。



スエード調のクールさと、その色味の醸し出す温かみが同居して、心穏やかなクリスマスに寄り添ってくれるぬいぐるみです。

Miffy Fuzzy Bag Charm

ふわふわと毛足の長い『Miffy Fuzzy』のシリーズに、バッグチャームが仲間入り。大きめサイズのミッフィーにフェイクレザーのストラップが付いた華やかなバッグチャームになっています。

ストラップはピンクとグリーンの鮮やかなカラーリングで、持っていて楽しくなるデザイン。

バッグやリュックに付けるのはもちろん、キーチェーンとしても使えます。

Off WhiteLilac

Miffy Corduroy 23cm

定番アイテム『Miffy Corduroy 23cm』の2025年ホリデーシーズンに向けての新色は、この時期に必須のカラー、Red。これぞ赤！というきれいなカラーで、既存色のOlive Greenと組み合わせれば、まさにクリスマスにぴったりの演出ができます。

■BON TON TOYS 2025 Holiday Collection発売概要

発売：2025年10月10日（金）

販売元：株式会社マークスインターナショナル

販売店：marcs STORE（https://marcs.shop/）、marcs STORE 楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/marcsstore/）、及び全国のインテリア・ライフスタイルショップ

■BON TON TOYS 2025 Holiday Collection商品概要

BTT Miffy Faux Suede Beige 35cm / 50cm

価格：35cm : 5,500円 / 50cm : 9,900円（税込）

素材：表地：ポリエステル 中材：リサイクルポリエステル

サイズ：35cm : W25 x D19.5 x H35 cm / 50cm : W35 x D25 x H50 cm

Miffy Fuzzy Bag Charm

価格：3,740円（税込）

画像左より Off White / Lilac

素材：表地：リサイクルポリエステル 中材：リサイクルポリエステル ストラップ：フェイクレザー(PU100%)

サイズ：W8 x D7 x H11 cm



Miffy Corduroy 23cm

価格：3,960円（税込）

新色：Red

素材：表地：ポリエステル・スパンデックス 中材：リサイクルポリエステル

サイズ：W17 x D11.5 x H23 cm

■BON TON TOYSについて

世界中の子どもたちへ

「しあわせ」を願い、「未来をまもる」想いをこめて

1933年にオランダで設立されたBON TON TOYS（ボントントイズ）は、歴史あるぬいぐるみのメーカー。ぬいぐるみを作ってきた長きに渡るヒストリーと、子どもたちにもっと幸せになってほしいという想いの中から誕生したのが「miffy collection」です。

ものづくりにおいて、第一に子どものしあわせと未来をまもることを大切にしているBON TON TOYSは、ぬいぐるみを触ったり持った時の幸福感だけではなく、今と未来の子どもたちが住まう地球環境までを見据えて、メーカーとしての責任をはたしています。

例えば、自然にさまざまな配慮をしながら、長持ちするこだわりの素材を使うことで捨てられてしまうのを最小限にしたり、リサイクル素材を使用して環境にやさしいぬいぐるみを作る活動なども実現。こうしたものづくりにおける配慮は、未来の子どもちたがしあわせな環境で過ごすことに繋がると信じています。

選ぶのに迷ってしまうほどカラーバリエーションが豊富な「Corduroy」シリーズや、もふもふな触りごこちに癒される「Recycle Teddy」シリーズ、繊細に編み込まれた「Organic Cotton」シリーズなど、素材や品質にもこだわったmiffyとその仲間たち。バリエーションゆたかな「miffy collection」は、今も世界中で愛され続け、これからもすばらしい未来をもつすべての子どもたちの「しあわせ」のために、特別な想いをこめて…

どんなときも、あたたかく寄り添ってくれるあなただけの特別なミッフィーが見つかるよう、願っています。

https://bontontoys.jp

■marcs STORE（マークス ストア）について

マークスインターナショナルの公式オンラインストアです。ヨーロッパのブランドを中心に、いつ来ても楽しく、長く使いたいアイテムや日々の暮らしを彩る商品をご紹介しています。

https://marcs.shop/

■株式会社マークスインターナショナルについて

日常をより豊かにする。

日々の生活の中で我々はあらゆる“もの”に囲まれて暮らしています。

我々のなにげない生活の中で毎日使うもの、毎日目にするものが、

なんとなく気に入っていたり、好きなデザインであることが、

日々の暮らしを、少し豊かに感じる手伝いをしてくれているのだと思っています。

そんな想いから、世の中の誰かに素敵だな、と感じていただけるようなプロダクトを

みなさまにご紹介していくのが、我々の使命です。

■会社概要

社名：株式会社マークスインターナショナル

所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-21-1

電話：03-6861-4511

設立：平成9年1月6日

代表者：名取至

資本金：2,000万円

取扱商品：インテリア商材、ファニチュア、キッチン＆テーブルウェア

URL：https://www.marcs.co.jp

公式オンラインストア：https://marcs.shop/

公式インスタグラム : https://www.instagram.com/marcs_international/

■商品に関するお問い合わせ先

株式会社マークスインターナショナル：brand@marcs.co.jp

marcs STORE（同社ECサイト）：store@marcs.co.jp