「Bitfan」にて、コスプレイヤー・JILI(ハート)のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年10月7日（火）にJILI(ハート)のオフィシャルファンクラブ「JILI(ハート) OFFICIAL FANCLUB」（URL： https://jili.bitfan.id/ ）をオープンしました。

JILI(ハート)は「オーラで魅せる幻想コスプレイヤー」というコンセプトを掲げて活動している日本のコスプレイヤーです。「美少女戦士セーラームーン」のセーラーウラヌスや「NIKKE」のヘルムやシンデレラなどをはじめとした王道キャラのコスプレを中心にファンからの高い支持を集めています。

今回オープンしたオフィシャルファンクラブでは撮影のオフショットや海外でのイベントレポート、ここでしか見ることのできない限定動画やグラビアフォトなどファン必見のコンテンツが満載です。10月の入会者限定特典として「じりにすたプレミアム」「じりにすたエターナル」プランにご入会の方全員に記念トレカケースを、「エターナル」プランではさらにトレーディングカードもセットにしてプレゼント。ファンクラブの詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

JILI(ハート) OFFICIAL FANCLUB

■URL

https://jili.bitfan.id/

■月額会費／コンテンツ

プラン名：じりにすた

月額会費：1,000円

内容：限定ブログ、撮影オフショット、イベントレポート、海外活動の裏話など

プラン名：じりにすたプレミアム

月額会費：5,000円

内容：限定トレカ、限定グラビア写真・コスプレ写真、限定動画、限定ブログ、撮影オフショット、イベントレポート、海外活動の裏話など

※10月限定特典として「誕生日記念トレカケース」を会員様にプレゼント予定です。

プラン名：じりにすたエターナル

月額会費：10,000円

内容：10分テレビ電話、限定トレカ、限定グラビア写真・コスプレ写真、限定動画、限定ブログ、撮影オフショット、イベントレポート、海外活動の裏話など

※10月限定特典として「誕生日記念トレカケース」とキラキラトレカを会員様にプレゼント予定です。

※お支払いには「クレジットカード決済」をご利用いただけます。

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk