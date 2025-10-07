9月度 WEリーグ 月間ベストディフェンス賞 決定！

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）では、各月の2025/26 SOMPO WEリーグにおいて活躍した選手を表彰する「WEリーグ月間ベストディフェンス賞」9月度の受賞選手が田中桃子選手(ジェフ千葉レディース)に決定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

9月度 WEリーグ月間ベストディフェンス賞

●田中 桃子(https://weleague.jp/player/1602276/) 選手(ジェフ千葉レディース)

●対象試合

2025/26 SOMPO WEリーグ 第8節 ジェフ千葉レディース vs.ちふれASエルフェン埼玉

●対象シーン

59分 相手のヘディングシュートに対するセーブ

プレー映像はこちらから :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

●選手コメント

「9月度のベストディフェンス賞に選出していただきありがとうございます。

クロスからの失点が続いていたなか、改善のために練習で取り組んでいた部分を発揮することができました。この試合はJリーグとダブルヘッダーで開催し、フクアリ最多である4000人を越えるファン・サポーターの皆さまに囲まれ最高の雰囲気でプレーできたことがたくさんの良いプレーを生み、勝利を掴めた一因だったと思います。改めて日頃より応援いただきありがとうございます！これからもチームとして目指すべき姿に猛進しながら、チームを勝たせられるゴールキーパーになるべく、努力を続けていきたいと思います。」

●選出理由（選考委員長：海堀あゆみ）

「拮抗した試合展開の中で、田中桃子選手のシュートストップは流れを引き戻す大きなプレーでした。勢いを持って攻めてくる相手のクロスに対して、素早く反応しながらも落ち着いて鋭いヘディングシュートをしっかり防いだ場面は、ゴールキーパーとしての集中力や技術の高さがよく出ていました。また、それだけでなく、セーブの後すぐに声で味方を鼓舞する姿も印象的で、あのプレーがチーム全体に与えた影響は非常に大きかったと思います。」

○特設ページはこちらから

詳細を見る :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

■WEリーグ月間オフェンス賞・月間ディフェンス賞 概要

○対象大会

・2025/26 SOMPO WEリーグ ※WEリーグ クラシエカップは対象外

○対象選手

・上記大会に出場した全選手

〇表彰対象月

8月／9月／10月／11・12月／2・3月／4・5月（全6回）

○選考方法

・各クラブがオフェンス・ディフェンスシーンを推薦

・ファン・サポーター投票を実施

・月間ベストオフェンス賞・月間ベストディフェンス賞選考委員会を開催し、上記クラブ推薦とファン投票の結果を踏まえて、各賞を決定する

○選考委員

選考委員長 海堀 あゆみ(WEリーグ理事)

選考委員 近賀 ゆかり(WEリーグ特任理事)

選考委員 川島 健司(読売新聞東京本社編集委員)

○発 表

原則、当該月の翌月に発表