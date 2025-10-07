日清建設株式会社との2025-26シーズンパートナー契約締結のお知らせ

株式会社ブロンコス20

この度、さいたまブロンコスは、日清建設株式会社と2025-26シーズンより、オフィシャルパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

■会社概要



会社名：日清建設株式会社

所在地：埼玉県さいたま市浦和区本太一丁目９番５号

代表者：代表取締役 猪股 和則

事業内容：総合建設業

HP： https://www.nisseikensetsu.co.jp/

日清建設株式会社 代表取締役 猪股 和則 コメント

このたび、日清建設株式会社は、さいたまブロンコスとオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。

さいたまブロンコスはＴｈｅＳａｉｔａｍａを元気にすることを目指し、未来を担う子どもたちに向けた取り組みをされており、日清建設株式会社の経営理念でもある「人がいきいきとする環境を創造する」ことと共鳴したことから契約締結に至りました。

地域の未来を担う子どもたちが、多様な未来を切り拓くための環境を創りあげ、地域社会の発展に貢献できるよう、さいたまブロンコス、そして地域の皆さまと共に歩んでまいります。

令和7年10月7日

日清建設株式会社 代表取締役 猪股 和則

■さいたまブロンコスについて（https://broncos20.jp/）

運営会社：株式会社ブロンコス２０（ブロンコストウェンティ）

所在地：〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目1番20号

代表者：代表取締役 小竹 克幸

さいたま市、所沢市をダブルホームタウンとして活動するB3リーグ所属の男子プロバスケットボールチーム。

Bリーグの前進であるbjリーグがスタートした際に初年度から参加したクラブ「オリジナル６」の１つで有数の歴史を持つ。2020年に経営の健全化と、地域に愛され地域に貢献できるクラブチーム作りを目指し再始動。

チームスローガンは「WILDPOWER」。バスケットボールを通じてTHE SAITAMAを元気にすることを目指し、未来を担う子どもたちに向けた取組に注力しているクラブです。

＜さいたまブロンコス 各SNS＞

X(旧Twitter)： https://twitter.com/saitamabroncos

Instagram： https://www.instagram.com/thesaitamabroncos/

YouTube： https://www.youtube.com/@broncos20

LINE： https://lin.ee/lQ5zAT9