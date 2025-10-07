静岡銀行浜松営業部ライトアップをバージョンアップ

パイフォトニクス株式会社

光学機械器具の製造・販売を手がけるパイフォトニクス株式会社は、浜松市が主催する「シン・ハママツ計画」事業の一環として、静岡銀行浜松営業部本館のライトアップ演出をバージョンアップしました。本取組は、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始30周年の記念日（10月4日）および「シン・ハママツ計画」のバージョンアップにあわせて、浜松中心市街地を象徴的に照らす夜間演出として実施しています。

＜ライトアップの概要＞

実施期間：2025年10月4日（土）～2026年2月28日（土）

点灯時間：日没～24:00

会場：静岡銀行浜松営業部（浜松市中央区田町322番地の7）

演出テーマ：エヴァンゲリオン初号機をイメージしたカラーリングとシャープな光線

照明協力：パイフォトニクス株式会社

＜ライトアップの特長＞

（１）エヴァンゲリオン初号機をイメージしたカラーリング

2023年3月17日から始まったライトアップでは、大河ドラマ主演を応援するイメージカラーである「紫色」と、平和・希望・多様性の象徴である「虹色」によって建物を演出しました。2024年3月18日からは、浜名湖花博2024の開催にあわせ「多彩な花と七色の光」をテーマに幻想的で華やかな空間を創出しました。今回のバージョンアップでは、エヴァンゲリオン初号機をイメージした光色を用いて新たに演出を行い、浜松の夜景に象徴的な彩りを加えています。

（２）文化的構造物の質感を活かしたシャープなライティング

静岡銀行浜松営業部は、1931年にギリシャ神殿風のデザインで建築され、2005年に浜松市指定文化財（建造物）に登録された歴史的建築物です。地上に設置したホロライト・ラインを使用し、立体的な光の演出によって建物の質感と陰影を際立たせ、『エヴァンゲリオン』の持つシャープさと精密さを表現しています。

（３）配光制御技術を活用した省電力設計

光学技術により、照射が必要な箇所のみを正確にライトアップし、光害を抑制するとともに高効率な配光制御を実現しています。総消費電力は約300Wであり、電力単価を1kWhあたり20円とした場合、電気料金は1日あたり約40円となります。ライトアップ実施期間（約148日間）に換算すると、総電気料金はおよそ6,000円と極めて経済的であり、環境負荷の少ない照明設計となっています。

＜地域連携と今後の展開＞

本ライトアップは、浜松市が推進する「光によるまちづくり」の一環として、地域の文化・観光・産業を結ぶ新しい都市景観づくりを目的としています。パイフォトニクス株式会社は、今後も光を通じた地域振興・観光演出・安全照明事業を継続して支援してまいります。

2023年：大河ドラマ主演応援「紫の光」2024年：浜名湖花博「多彩な花と七色の光」2025年：シン・ハママツ計画「エヴァンゲリオン初号機をイメージしたカラーリングとシャープな光線」