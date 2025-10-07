会いに行けるアイドルVTuber『らびぱれ!!』が新曲「Tricky Fantasia」を10月19日に公開！リリースミニライブも開催決定！

株式会社Blackbox

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営するVTuberプロダクション「ラブボックス」所属のアイドルVTuberグループ『らびぱれ!!』が、2025年10月19日（日）に新曲「Tricky Fantasia」のミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開いたします。

さらに、リリースを記念し、10月26日（日）には新宿・BUZZ music LABOにて、オフラインミニライブの開催も決定しました。

「バーチャルなのに、リアルで会える。」

2.5次元アイドルVTuberとして活動する『らびぱれ!!』は、バーチャルでもリアルでも、変わらず魅力を放つ存在であり、画面越しの姿はもちろん、オフラインイベントでも、リアルの可愛らしさと完成度の高いパフォーマンスで、多くの人を惹きつけています。

活動スタイルは、VTuberという枠を超えた新しいアイドル像を提示するものであり、エンターテインメント業界における次世代のファンコミュニケーションとして、確かな注目を集めています。

らびぱれ!! Release Mini Live ~Tricky Fantasia~ 開催！

■イベント概要

【内容】『らびぱれ!!︎』オフラインミニライブ

【日程】2025年10月26日（日）

【会場】BUZZ music LABO Shinjuku(https://buzz-st.com/labo-shinjuku)（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17石川ビルB1階）

【開場】12:00（※15分前より整列開始）

【開演】12:30

【料金】チケット料金：3,000円（税込）＋ドリンク代（600円）

チケット購入ページはこちら

http://lovvebox.zaiko.io/e/20251026-1(http://lovvebox.zaiko.io/e/20251026-1)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xEHNpUQNnGk ]

タレント情報

葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

カラー：ブルー

X：https://x.com/kanon_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

カラー：グリーン

X：https://x.com/yomogi_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv

会社概要

■ラブボックスについて

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

■株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/