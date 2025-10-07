『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』本編1曲目の「Hello」を特別解禁!!
10月17日（金）より、TOHOシネマズ日比谷ほかにて劇場公開される『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』。
公開まで残り10日となった本日、本編1曲目の「Hello」の映像を解禁いたします！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=qSTGhK3n3BI ]
今夏、復活を遂げたイギリスを代表するロックバンド・オアシス。その布石となったのが、2022年に行われた、オアシスのヴォーカル、リアム・ギャラガーによる英国ネブワースでの単独公演です。2009年のオアシス解散以降、ソロ・アーティストとして模索を続けてきたリアムが1996年以来、26年ぶりにネブワースの地に立ち、2日間で約17万人を熱狂させた伝説的ライブとなった。
ステージ裏で控えるリアム・ギャラガー
会場となった広大な「ネブワース・パーク」
本作は「Champagne Supernova」をはじめ、「Roll It Over」、「Live Forever」、「Stand By Me」など、全16曲中10曲がオアシス時代の楽曲という構成。オアシスの来日公演（2025年10月25、26日）を控えるファンにとっては “予習必須”の一作である上、オアシスに詳しくないビギナーにとっても実は聴き馴染みのあるナンバー多数でお楽しみいただける作品となっている。
１曲目「Hello」披露前のMC
大型モニターの並ぶステージの様子
本編１曲目の「Hello」は、オアシスの2ndアルバム『モーニング・グローリー』（’95年）の１曲目に収録。７月から始まったワールドツアー「Oasis Live '25」でも、これまで全公演で１曲目に披露されており、本人らにとっても、ファンにとっても要となる楽曲と言えるだろう。ぜひ、ソロ・アーティストとして歌うリアムと、オアシスとして歌うリアムの違いをお楽しみいただきたい。
予告編映像
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=c_Mghgb-hYU ]
セットリスト
- Hello*
- Wall of Glass
- Shockwave
- Everything’s Electric
- Stand By Me*
- Roll It Over*
- Slide Away*
- More Power
- The River
- Once
- Some Might Say*
- Cigarettes & Alcohol*
- Supersonic*
- Wonderwall*
- Live Forever*
- Champagne Supernova*（Encore）
* オアシス楽曲
ムビチケについて
お得な『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』のムビチケ前売券（オンライン）が現在、好評発売中です！この機会に、是非お買い求めください。
◆ムビチケ前売券（オンライン）※カード券ではございません
・販売料金：2,300円（税込）
・販売期間：～10月16日（木）23:59まで
・販売URL：https://ticket.moviewalker.jp/film/090119?from=official
＜作品情報＞
◆作品名：リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022
◆原題：Liam Gallagher - Live at Knebworth 22
◆上映時間：80分
◆上映料金：2,500円 均一 ※シアターや座席によって追加料金がかかる場合がございます。
◆作品公式サイト： https://www.wowow.co.jp/film/liam-gallagher
◆入場者プレゼント：特製スタッフパス風ステッカー ※なくなり次第、配布終了
入場者プレゼント「特製スタッフパス風ステッカー」
◆監督：トビー・L
◆出演：リアム・ギャラガー
◆製作年：2025年 ◆制作国：イギリス
◆レーティング：G
◆配給：WOWOW
◆公開表記：2025年10月17日（金）よりTOHOシネマズ日比谷ほか劇場公開
上映劇場一覧
北海道 札幌シネマフロンティア
宮城 ＴＯＨＯシネマズ仙台
福島 フォーラム福島（10/31より上映）
埼玉 ＭＯＶＩＸさいたま
埼玉 シネマサンシャイン三郷
埼玉 川越スカラ座 （11/1より上映）
千葉 Ｔ・ジョイ蘇我
千葉 キネマ旬報シアター（11/1より上映）
東京 ＴＯＨＯシネマズ日比谷
東京 ＴＯＨＯシネマズ新宿
東京 １０９シネマズプレミアム新宿（10/17「OASIS PREMIUM NIGH」での上映あり）
東京 ヒューマントラストシネマ渋谷
東京 グランドシネマサンシャイン 池袋
東京 アップリンク吉祥寺
東京 立川シネマシティ（【極上音響上映】あり）
東京 Stranger（10/31より上映）
神奈川 横浜ブルク１３
神奈川 ムービル（10/17「OASIS PREMIUM NIGH」での上映あり）
神奈川 川崎チネチッタ
神奈川 ＴＯＨＯシネマズららぽーと横浜
神奈川 ＴＯＨＯシネマズ海老名
栃木 小山シネマロブレ（10/31より上映）
栃木 宇都宮ヒカリ座（11/14より上映）
群馬 シネマテークたかさき（11/7より上映）
新潟 イオンシネマ新潟西
石川 金沢コロナシネマワールド（10/31より上映）
長野 上田映劇（10/31より上映）
長野 松本シネマライツ（11/28より上映）
岐阜 大垣コロナシネマワールド（10/31より上映）
静岡 シネマサンシャイン沼津
静岡 シネマイーラ（11/21より上映）
愛知 ミッドランドスクエア シネマ
愛知 ユナイテッド・シネマ豊橋18
愛知 中川コロナシネマワールド（10/31より上映）
愛知 安城コロナシネマワールド（10/31より上映 【重震シアター】での上映あり）
京都 ＴＯＨＯシネマズ二条
大阪 大阪ステーションシティシネマ
大阪 ＴＯＨＯシネマズなんば
大阪 １０９シネマズ箕面
兵庫 OSシネマズミント神戸
岡山 シネマ・クレール丸の内（10/31より上映）
広島 福山駅前シネマモード（【劇音上映】あり）
広島 イオンシネマ広島西風新都（10/31より上映）
広島 シネマ尾道（近日上映）
福岡 ユナイテッド・シネマ福岡ももち
福岡 ローソン・ユナイテッドシネマ 小倉
佐賀 シアター・シエマ（11/21より上映）
熊本 Denkikan（10/31より上映）
沖縄 ミハマ７プレックス
※上映劇場は随時更新されます。最新情報は作品公式サイト(https://www.wowow.co.jp/film/liam-gallagher)をご確認ください。
＜同ライブの国内盤CDアルバム『Knebworth 22 / ネブワース 22』も好評発売中！＞
本作映画と同ライブの国内盤CDアルバムがWarner Music Japanより
発売中。映画鑑賞前の予習、鑑賞後の復習としてもお楽しみください。
◆アルバム情報
アーティスト名：Liam Gallagher / リアム・ギャラガー
アルバム：Knebworth 22 / ネブワース 22
リリース日：2023年8月11日（金）
国内盤CDの情報：WPCR-18618、\3,190（税込）
各種ストリーミング&CD購入： https://liamgallagherjp.lnk.to/K22