【最新版eBook公開】データスニッパー、監査自動化の5つの課題と解決方法を解説

SwiftLink株式会社

SwiftLink株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：田中 智史）が営業支援を行うDataSnipper B.V.（本社：オランダ、代表取締役：Vidya Peters、以下：DataSnipper ）は、監査業界のイノベーションを解説する最新版eBookを公開しました。

eBookを公開した背景

近年、監査業務のデジタル化・自動化は多くの企業で関心が高まっています。しかし、導入にあたっては、システム統合、ユーザートレーニング、データセキュリティ、変化への抵抗、社内外の連携など共通の課題が存在します。本記事内では、自動化技術を導入する際に多くの企業が直面する5つの主要な課題とそれらを効果的に克服するための方法について紹介し、さらにテクノロジーと監査の関係性についてeBookで解説しています。

eBookの内容

今回公開した最新版eBookでは、過去10年間の監査業界のイノベーション（またはその欠如）を探り、これからの監査のあり方を探ります。

「データスニッパー」について

eBookのダウンロードはこちら :https://www.datasnipper.com/jp/resources/top-5-audit-automation-challenges-what-you-need-to-know?utm_campaign=183463114-SwiftLink&utm_source=prtimes&utm_medium=referral

DataSnipperは、AIを搭載し、監査・会計業務における証憑突合・データ抽出・調書作成を自動化するExcelアドイン型のデジタル監査プラットフォームです。手作業に比べてチェック時間を最大90％削減し、監査品質と速度を同時に高めます。世界125ヶ国以上、50万人超のユーザーに利用され、日本国内でも大手監査法人、三井住友銀行にご利用いただいています。

会社概要

SwiftLink株式会社

「世界を変える」そのような思いをもったメンバーが集まって設立いたしました。「営業力」をサポートし、価値のあるプロダクトが、必要とされている市場へ提供される機会を創出し、企業が成長するために必要な戦略的パートナーとなることを理念としております。

設立 ：2024年1月22日

代表者：代表取締役 田中 智史

所在地：東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2Ｆ

ホームページ：https://www.swiftlinkglobal.com/

事業内容：日系企業の海外進出支援、外資系企業の日本進出支援、海外スタートアップのアプローチ・スカウティング、ミーティングファシリテーション、海外営業、マーケティング支援、 スタートアップグロースサポート

DataSnipper B.V.

2017年、監査に関わる方が直面する繰り返しの手作業や非効率なデータ処理の課題を解決するために設立されました。同社のミッションは、「信頼できるデータを迅速に検証し、より良い意思決定を支援すること」です。これを実現するために、データの出所を明確にし、文脈を持たせることで、データの信頼性を高めることを目指しています。

社名：DataSnipper B.V

設立 ：2017年

代表者：CEO Vidya Peters

日本法人統括：砂山源樹

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1ヒカリエオフィス棟33階

ホームページ：https://www.datasnipper.com/jp

事業概要 ：ソフトウェアの開発、運用

本件に関するお問い合わせ先

SwiftLink株式会社（データスニッパー事務局）

メール：business@swiftlinkglobal.com

お問合せ：https://www.swiftlinkglobal.com/contact-ja