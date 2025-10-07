JCB、「Cashmap」でオンラインレンディングの提供を開始！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）は、2025年10月7日より中小企業・個人事業主向け資金管理・キャッシュフロー改善ポータル「Cashmap」でオンラインレンディングの提供を開始いたしました。

「Cashmap」の機能追加について

「Cashmap」は、JCBが中小企業・個人事業主向けに提供する資金管理・キャッシュフロー改善ポータルです（※1）。複数の金融機関口座・クレジットカード情報を一元管理し、入出金予定管理からキャッシュフロー改善までをワンストップで行えるサービスで、2025年3月からJCBの法人カード会員様へ提供を開始しています。

そしてこのたび、「Cashmap」のキャッシュフロー改善サービスのラインアップとして、オンラインレンディング機能を追加いたしました。この機能では、ユーザーが「Cashmap」に連携した口座情報をもとに、融資貸付条件を自動で算出・提示（レコメンド）します。ユーザーは提示された条件を参考に「Cashmap」上からいつでも融資の申し込み手続きが可能になります。

2025年5月より、JCB・株式会社オリエントコーポレーション（以下、「オリコ」）・マネーフォワードエックス株式会社（以下、「マネーフォワードエックス」）は法人向け事業で業務提携（※2）をしており、オンラインレンディングの提供にあたってはオリコ・マネーフォワードエックスが共同開発した「AI与信審査モデル」を活用しています。

※1 プレスリリース：https://www.global.jcb/ja/press/2025/202503041300_card.pdf

※2 プレスリリース：https://www.global.jcb/ja/press/2025/202505081000_card.pdf

＜融資貸付条件のレコメンド画面イメージ＞

＜融資申込画面のイメージ＞

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。

そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1271-c6a7616ef1a124b7ed81b6e1f6da9ab7.pdf