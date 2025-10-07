長岡亮介の追加出演が決定！　UAデビュー30周年を記念した公開収録イベント＆スペシャルライブを開催J-WAVE『CAPYBARA RESTAURANT』

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、アーティスト・UAのデビュー30周年を記念し、公開収録イベント 『CAPYBARA SWIM AROUND J-WAVE』 を2025年11月1日（土）、上野恩賜公園野外ステージにて開催いたします。

1995年にデビューし、唯一無二の歌声で日本の音楽シーンを牽引してきたUA。1997年秋から約4年間にわたり、J-WAVEの日曜深夜番組『CAPYBARA RESTAURANT』のナビゲーターを務め、根強い人気を博しました。今回、その伝説の番組が一日限りの限定復活を果たし、現在放送中の人気番組とのスペシャルコラボレーションを実現します。

【長岡亮介のトーク出演が追加決定！ UAとの音楽談義も】

この度、すでに発表している、クリス・ペプラーがナビゲートする『SAISON CARD TOKIO HOT 100』（毎週日曜13:00～16:54）、料理人・フードディレクターの野村友里がナビゲートする

『SARAYA ENJOY! NATURAL STYLE』（毎週日曜6:00～9:00『EARLY GLORY』内コーナー）

に加え、ペトロールズ・長岡亮介がナビゲートする番組『CITROEN FOURGONNETTE』（毎週土曜22:00～22:54） のコラボレーションが新たに決定！

当日は、UAと親交の深い長岡亮介が登場し、ミュージシャン同士による音楽談義をお届けします。

※長岡亮介はトーク出演のみとなり、演奏の予定はございません。

【来場者全員にステッカープレゼント！ 限定グッズも販売】

イベント当日は、来場者全員にイベント限定オリジナルステッカーをプレゼント！

さらに、『CAPYBARA RESTAURANT』をモチーフにしたロングTシャツやステッカーなど、イベント当日しか手に入らない限定アイテムを販売いたします。販売場所や価格などの詳細は、後日J-WAVE公式イベントXアカウント（@jwavelive2000）にてお知らせいたします。

【チケット追加先行 受付中！】

ただ今、チケットの追加先行を10月9日(木)23:59まで受付中です。

各種チケット先行予約の情報は公式ホームページをご覧ください。

公式ホームページ：https://www.j-wave.co.jp/topics/entry_capybara/

■追加先行受付

受付期間：2025年10月8日（水）12:00 ～ 10月9日（木）23:59

■一般販売

受付開始：2025年10月11日（土）10:00

・ローソンチケット：https://l-tike.com/ua-j-wave/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ua-j-wave/

・イープラス：https://eplus.jp/ua-j-wave/

【公演概要】

J-WAVE 番組コラボ公開収録イベント「CAPYBARA SWIM AROUND J-WAVE」

出演 ：UA、クリス・ペプラー、野村友里、長岡亮介 他

日程 ：2025年11月1日（土） 開場 14:30/開演 15:30/終演 17:30

前売り料金 ：全席自由席 4,800円（税込）

会場 ：上野恩賜公園野外ステージ（水上音楽堂）（東京都台東区上野公園２－１）

主催 ：J-WAVE

企画制作 ：J-WAVE／KA／ホットスタッフ・プロモーション

後援 ：Peace Of Light実行委員会