プロポーズ前から結婚式を検討するカップル向けのサービス「はじめての結婚準備」ポータルサイトをオープン

株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト-アニバーサリー（代表取締役社長 塚田 健斗：港区海岸）は、プロポーズの前から結婚式を検討するカップル向けのサービス「はじめての結婚準備」ポータルサイトを公開したことをお知らせいたします。

■ 公式サイト：https://www.hajimete-guide.jp/(https://www.hajimete-guide.jp/)

「はじめての結婚準備」概要

SNSの普及に伴い、結婚式の情報が多様化し、特に「自分らしさ」や「共感・共鳴」を求めるカップルが増加しています。しかし、情報量の多さから、理想の結婚式場や自分に合ったスタイルを探すことが難しくなっています。

自分に似合うウエディングドレス選びやゲストへのおもてなし、演出など、それぞれのこだわりを叶えられるか不安になるカップルに対して、選び方においても選択肢を広げることが求められています。

新サービス「はじめての結婚準備」では、時代の変化とお客様の多種多様なニーズに応えるため、「すべての人へ結婚式を。」という理念のもと、年間12,000組以上の結婚式を手掛けてきた実績を持つウエディングカンパニーのノウハウを集結し、これからのウエディングを「もっと楽しく、もっと自分らしく」するために、結婚がご決定したすべてのカップルを応援すべく、新たなサービスを展開いたします。

‘’はじめて‘’を、もっと楽しく。私たちは、結婚式に関連するあらゆる準備を、これまで結婚式場申し込み後にしか味わえなかった様々な「体験」を通して、理想の結婚式当日を迎えていただくことを目的とした、新たな人生のスタートを応援する、まったく新しいウエディングサービスです。結婚準備から始まる、おふたりだけの「はじめて」の疑問・不安・期待に対し、私たち「はじめての結婚準備」が寄り添います。経験豊富なウェディングプロデューサーと、各ウェディングコンテンツのクリエーターが、お二人の「わからない」を解決し、「理想」を現実にし、おふたりらしい「最幸」へと導きます。

はじめての結婚準備 について

ほしい情報がきっとみつかる

1）プロポーズ後のお二人をサポート

2）体験豊かなウェディングプランナーが結婚準備期間をサポートする

3）主要都市で体験型の「初めての結婚準備フェスタ」を開催

4）全国の無料相談カウンター「はじめての体験デスク」では現役ウエディングプランナーとじっく相談ができる

5）最新ドレス試着体験

6）撮影体験

7）カラー診断

8）骨格診断

9）結婚式場相談・見積相談

■ 公式サイト：https://www.hajimete-guide.jp/(https://www.hajimete-guide.jp/)