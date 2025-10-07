10/12(日) SUPER FORMULA Rd.10 富⼠スピードウェイ 国歌独唱アーティストはLEGEさんに決定！

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰で最速の自動車レースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下、SUPER FORMULA)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下、JRP)は、10月12日(日)に富⼠スピードウェイ(静岡県 小山町)で開催される2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第10戦の決勝レース前に行われるスタートセレモニーにおいて、シンガーソングライターのLEGE＜レジェ＞さんが国歌独唱を行うことを決定しました。

＜画像：LEGEさん＞

LEGEさんは2023年、日本人として世界へ平和と届ける文化的活動に従事した者に贈られる“東久邇宮文化褒賞”。その圧倒的な歌声と存在感は各方面から大注目を集めています。10月富⼠、シリーズチャンピオンの行方を占う第10戦の決勝レース前に、魂の歌声を捧げます。皆様も是⾮、富⼠スピードウェイへお越しください。

LEGEさんのコメント

はじめまして、歌手のLEGE(レジェ)と申します。この度は国歌独唱という大変栄 誉あるお役目を賜り光栄に思います。選手の皆様、この世界をゆるがす奇跡の瞬間 を創り続けて下さる皆様の熱いバイブスを胸に、歌い届けます！ぜひ会場ひとつとなって心を燃やし、共にパワー満タンのエールを響かせましょう！一緒にこの瞬間を迎えられること心より楽しみに務めさせて頂きます。

LEGEさんのプロフィール

2009年に単身渡米し、カリフォルニア州フラトン短期大学声楽科を卒業。帰国後は その圧倒的な歌声と存在感が注目され、全国TVCMソング、海外映画音楽作品、さらには公式セレモニーでの国歌独唱など、信頼と格式あ る式典やメディアで多数起用される。

東ヨーロッパ・アメリカ・アジア・南米などでの単独海外コンサートツアーを敢行。ライブハウスのみならず、 難民キャンプ地、教会、学校でステージや独自のボイスワークショップを通じて、国境を越えて人々の心と繋が ってきた。同年、日本人として世界に平和を届ける文化活動が評価され、「東久邇宮文化 褒賞」を受賞。受賞式で は受賞者代表として国歌独唱を務めるなど、歌手としての社会的信頼と評価を確立している。

2023年企画・脚本・楽曲制作・主演を自ら担う「革命キッズプロジェクト」を始 動。世代や立場を超えて“家族が共に生きる新しい時代の源”を育む、観客参加型の舞台が注目を集めている。

「私たちは伝うことなく分かり合える。触れることなく抱きしめ合える。」この信念を胸に、歌声を通して愛と希望を世界に届け続けている。

Instagram | @legevoice

