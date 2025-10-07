【サンシャインシティプリンスホテル】アニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」とコラボレーションしたコンセプトルームステイプランを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人: 小田 麻夕美）では、ホテル開業45周年を迎えるにあたり「45に体験できること」のイベントのひとつとして、アニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」とコラボレーションしたコンセプトルームステイプランを2025年11月1日（土）から2026年1月29日（木）まで販売いたします。

本コラボレーションでは、モニカ、フェリクス、シリルの個性豊かな生徒会メンバーたちに囲まれたコンセプトルーム、ここでしか手に入らない描き下ろしイラストがデザインされたオリジナルグッズ、そしてホテル館内で楽しめる3種のコラボレーションドリンクで“サイレント・ウィッチの世界に一泊できる” 非日常体験をお届けいたします。

当ホテルはアニメとマンガの聖地・池袋にあり、推し活を楽しむお客さまのために、作品の世界観を再現した特別な空間をご用意しています。周囲を気にせず好きなコンテンツに浸れるコラボレーションイベントを定期的に開催し、ここでしか味わえない特別な滞在体験をお届けします。

コラボレーションステイプラン実施概要

本ステイプランのキービジュアルコンセプトルームオリジナルアメニティ2種（オリジナルブックカバー/クリアしおり）とホテルカードキー

【販売期間】

2025年11月1日（土）～2026年1月29日（木）

【販売プラン】

アニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」 コンセプトルームステイプラン

【料金】

1名さま \19,000より （1室2名さまご利用時）

【ご予約】

ホテル公式Webサイト内専用ページにて2025年10月10日（金）12:00NOONより受付開始

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/silentwitch

【お問合せ】

宿泊予約 TEL：03-5954-2238 (受付時間：10:00A.M.～5:00P.M.)

※上記料金には、1名さまの1泊室料、オリジナルアメニティ（2種）、消費税、サービス料が

含まれております。

※ホテルカードキーはご宿泊者さま特典として、ご使用後はお持ち帰りいただけます。

※上記料金は、ご宿泊日、ご利用人数により異なります、詳細はホテル公式Webサイト内専用

ページを参照ください。

特典付きコラボレーションドリンク実施概要

【料金】

各\1,500

【場所】

カフェ＆ダイニング Chef’s Palette (ホテル1F)

【お問合せ】

カフェ＆ダイニング Chef’s Palette TEL：03-5954-2254 (受付時間：10:30A.M.～6:00P.M.)

※コラボレーションステイプランでご宿泊されていないお客さまもご利用いただけます。

（コラボレーションドリンクのみでもご利用いただけます）

※コラボレーションドリンクのご利用はご予約制ではございません。

※料金には消費税、サービス料（13％）が含まれております。

※本コラボレーションメニューは各種割引対象外となります。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※当社のレストランにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ

小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは

事前にお申し出ください。

描き下ろしイラストがデザインされた「オリジナルステッカー」の特典付きコラボレーションドリンク（全3種）

※ご注文ごとに「オリジナルステッカー」をランダムにて1枚お渡しいたします。

特典付きコラボレーションドリンク（モニカ/フェリクス/シリル）オリジナルステッカー（3種）

(C)2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部

人類は詠唱をなくして、魔術を使うことができない。

ところが、その不可能を可能にしてしまった、ひとりの少女がいた。

リディル王国における魔術師の頂点・七賢人がひとり〈沈黙の魔女〉モニカ・エヴァレット。

史上、初めて無詠唱魔術を生み出した若き天才である。

しかし…極度の人見知りであがり症の彼女は、使い魔の黒猫と山奥に引きこもり、数式の本に囲まれて、ひっそりと魔術の研究に打ち込んでいた。

そんな彼女のもとに、七賢人の同僚である〈結界の魔術師〉ルイス・ミラーが訪ねてくる。

戸惑う彼女にルイスはひとつの王命を告げた。

それは――貴族の集う名門校に潜入し、第二王子を護衛する極秘任務だった……。

『小説家になろう』でシリーズ累計1.3億PV、シリーズ累計発行部数100万部（紙・電子含む）を超える、人気ハイファンタジー作品がついにアニメ化。

※上記内容はリリース時点（2025年10月7日）の情報であり、急遽内容の変更や中止・中断となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。