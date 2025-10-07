【TOKYOチューリップローズ】湯煎焼きでとろっと“半生食感”に仕上げた『チーズローズ・マリィ』誕生。バター&チーズの濃厚な香りあふれる新作3品を同時発売

株式会社グレープストーン

「ねんりん家」「東京ばな奈ワールド」などを運営する株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」は、2025年10月15日(水)にバターとチーズにこだわる新定番シリーズを新発売。発売を記念したプレゼントキャンペーンも開催します。

https://www.tuliprose.jp/(https://www.tuliprose.jp/)

香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた、世界でここだけのフラワースイーツを展開する「TOKYO TULIP ROSE」。この度、2025年10月15日(水)に新作3品を同時発表します。注目は、湯煎焼きでとろっと“半生食感”に仕上げたチーズケーキ『チーズローズ・マリィ』。ほかにも、バターやチーズの素材が持つ風味や魅力にこだわり作り上げた新定番シリーズが誕生です。甘い香りに溢れた美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」へようこそ。

新作１./とろっと半生、チーズケーキのバラ『チーズローズ・マリィ』

1品目は、とろけるチーズケーキのバラ。バン=マリィ(湯煎)でじわじわ優しく火を通し、みずみずしい半生食感に仕上げました。半熟たまごのようにスプーンですくうと、とろっと濃厚にとろけだして、カマンベール＆クリームチーズのコクが口いっぱいに広がります。生まれたてのチーズケーキのバラをどうぞ。

【商品名】チーズローズ・マリィ

【価 格】4個入 1,380円(本体価格1,278円)

※要冷蔵

※開店～・16:00～の時間限定販売、各回なくなり次第終了です。

※配送は承っておりません。

新作２./代表作から、香るバター＆チーズがとろけだす『チューリップローズ』チューリップローズ チーズチューリップローズ バター

2品目は、累計販売数5000万個を突破したブランド代表作『チューリップローズ』から、乳のうまさを突き詰めた『チューリップローズ チーズ』が誕生します。ミルキーなチーズの味わいを目指して、フランス産クリームチーズ香るラングドシャクッキーにクリームチーズ&カマンベールの生食感ショコラクリームをしぼりました。贅沢なコクのカマンベールショコラを散りばめて、味わいのアクセントに。フランス産発酵バター＆北海道ミルク仕立ての『チューリップローズ バター』と2味セットです。

チューリップローズ バター&チーズ 6個入

【商品名】チューリップローズ バター&チーズ

【価 格】4個入 842円(本体価格780円)、6個入 1,188円(本体価格1,100円)

季節限定の味わい『チューリップローズ アップルバターキャラメル』もご一緒に

毎シーズン人気の季節限定フレーバーは『アップルバターキャラメル』が登場。キャラメル風味のフランス産発酵バター・ラングドシャクッキーに、キャラメル香るアップル＆バターの生食感ショコラクリームをしぼりました。中には、キャラメル香るチョコレートを忍ばせて。溢れるジューシーな香りは、まるでバターキャラメルをとろとろかけた焼きりんごのよう。今だけのプレミアムな味わいを味わってください。

【商品名】チューリップローズ アップルバターキャラメル

【価 格】6個入 1,404円(本体価格1,300円)

【期間】2025年10月15日(水)～2026年1月上旬まで

チューリップローズ in season 9個入

定番『バター』『チーズ』に、この季節らしい限定品を一緒に楽しめるギフトボックスも。

【商品名】チューリップローズ in season

【価 格】9個入 1,836円(本体価格1,700円)、15個入 3,024円(本体価格2,800円)

新作３./溢れ出すチーズショコラを頬張って。『グランチーズショコラサンド』

3品目は、溢れ出すチーズショコラを頬張る『グランチーズショコラサンド』。カマンベールチーズとフランス産発酵バターで香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーに、とろけるチェダーチーズショコラを、生地から溢れだすほど贅沢なグランサイズでサンドしました。華やかなゴールドのギフトボックスをはじめ、代表作『チューリップローズ』など5種のスイーツを一緒に楽しめる花束のような詰合せも登場します。

グランチーズショコラサンド 10枚入

【商品名】グランチーズショコラサンド

【価 格】10枚入 1,458円(本体価格1,350円)、20枚入 2,862円(本体価格2,650円)

アソートギフト 18袋入

【商品名】アソートギフト

【価 格】18袋入 3,240円(本体価格3,000円)、28袋入 5,400円(本体価格5,000円)

世界でここだけの花のようなスイーツを、バースデーギフトに。

「TOKYO TULIP ROSE」は、お誕生日のサプライズギフトにおすすめ。大切な人へ花束を渡すときのように、華やかなフラワースイーツは選ぶ人ももらう人もみんなを笑顔にします。花の喜びとおいしい幸せを届ける、世界でここだけのスイーツの花束を誕生日の贈り物にどうぞ。

■販売店情報

【発売日】2025年10月15日(水)

【販売店】TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店・阪急うめだ店・そごう横浜店・羽田空港第2ターミナル店・JR東京駅店(SWEETS GATE TOKYO店内)

※店舗により、お取り扱いが異なります。

※表示の価格は参考小売価格です。

＜キャンペーン情報＞

【概 要】新作発売を記念して、「チューリップローズ商品」を税込3,240円以上お買い上げいただいたお客様に先着でオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

【期 間】2025年10月15日(水)～21日(火)

【実施店舗】

・西武池袋店(各日先着50名様)

・阪急うめだ店(各日先着30名様)

・そごう横浜店(各日先着30名様)

・羽田空港第2ターミナル店(各日先着30名様)

※期間中毎日なくなり次第終了です。

※1会計につき1点のお渡しです。

TOKYO TULIP ROSEについて

〈シェフパティシエ〉

金井理仁(カナイ・マサヒト)

シェフパティシエである金井のテーマは“みんなに愛され笑顔にする花のようなお菓子を作る”こと。おいしさと美しさを追い求めたスイーツをお楽しみください。

〈PROFILE〉

1986年生まれ。大学在学中から製菓学校でお菓子作りを学び、卒業後はハイアットリージェンシー東京にてパティシエとしての技術を磨く。 2013年渡仏しさらに修行を重ね、シェフパティシエをつとめる。帰国後 、2019年に《TOKYO TULIP ROSE》を手がける。

・公式ホームページ

https://www.tuliprose.jp/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyotuliprose/

バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋へようこそ。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた世界でここだけの花を贈ります。みんなを笑顔にする花のようなスイーツは、自分へのとっておきのご褒美に、贈り物にぴったりの一品。プレミアムな東京みやげとしても注目です。



STORY

選ぶときから楽しくて、渡したときの笑顔もうれしい。ただそこにあるだけで、いつもの部屋が華やかに。そんな、花のようなスイーツがあれば日常はもっとおいしくなるはず。

Everyday becomes more delicious. TULIP ROSE は、花の喜びとおいしい幸せを届けます。