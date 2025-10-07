『うみねこのなく頃に』POP UP SHOP in AmiAmiが開催。「FFC先生」新規描き下ろしイラストなどを使用した新商品やスタンディパネルも登場。

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて、「『うみねこのなく頃に』POP UP SHOP in AmiAmi」を開催いたします。


■注目ポイント


１.「『うみねこのなく頃に』POP UP SHOP in AmiAmi」が、「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて2025年10月31日(金)～11月16日(日)に開催。


２.「FFC先生」新規描き下ろしイラストやレトロアートイラスト使用の新商品が発売。


３.店頭で対象商品を2,000円(税込)お買い上げ毎に、「チケット風ポストカード(全7種)」をランダムで1枚プレゼント。


４.スタンディパネルも展示いたします。


５.「あみあみオンラインショップ」にて同時通販も実施。



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


【開催概要】


■『うみねこのなく頃に』POP UP SHOP in AmiAmi




■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース


■開催期間：2025年10月31日(金)～11月16日(日)



※特典はなくなり次第終了します。


※入場整理券はご状況に応じて配布します。


※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。



■通販：あみあみオンラインショップにて同時通販を実施


※10月31日(金) 12:00より受注開始。


※通販での購入に特典は付属しません。


■商品一覧




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


■購入特典




店頭で対象商品を2,000円(税込)お買い上げ毎に、チケット風ポストカード(全7種)をランダムで1枚プレゼント。



※絵柄はお選びいただけません。


※特典は1会計ごとの金額で配布されます。


※特典はなくなり次第終了となります。


※購入のタイミングによっては配布を終了している場合がございます。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


■スタンディパネルの展示




各キャラクターの等身大スタンディパネルを展示いたします。



(C)竜騎士07 / 07th Expansion



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


