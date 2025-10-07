【TAC公務員】「再チャレンジセミナー公務員試験」を10/11（土）に開催
TAC株式会社
2025年10月11（土）13:00 ～14:00 オンラインで開催！
■日時／場所
- 担 当 講 師
- 参 加 方 法
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
再挑戦者ならではの面接の難しさについて合格者の方と対談。
前回の不合格についてどう前向きに伝えるか、志望動機の再構築、印象に残る自己PRの作り方などを横浜校担任講師と合格者が紹介いたします。
10月11日（土）13：00～14：00
オンラインで開催（Zoomにて配信します）
TAC公務員講座 夏苅 美貴子 講師
数的処理と自然科学を担当し、志望動機などの優しい添削に定評があります！
個別カウンセリングなどで進路相談や悩み相談に乗ります。
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html