【TAC公務員】「再チャレンジセミナー公務員試験」を10/11（土）に開催

TAC株式会社

2025年10月11（土）13:00 ～14:00　オンラインで開催！

再挑戦者ならではの面接の難しさについて合格者の方と対談。


前回の不合格についてどう前向きに伝えるか、志望動機の再構築、印象に残る自己PRの作り方などを横浜校担任講師と合格者が紹介いたします。



■日時／場所
10月11日（土）13：00～14：00
オンラインで開催（Zoomにて配信します）



- 担 当 講 師



TAC公務員講座 夏苅 美貴子 講師


数的処理と自然科学を担当し、志望動機などの優しい添削に定評があります！


個別カウンセリングなどで進路相談や悩み相談に乗ります。



- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama


