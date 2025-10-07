ルノー・ジャポンがテニスブランドSETINN主催のマルシェイベント『SETINN BOWL 2025』に協賛

ルノー・ジャポン株式会社

ルノー・ジャポン株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO： 大極 司）は、テニスブランドの〈Setinn〉が10月13日（月・祝）スポーツの日に開催するマルシェイベント「Setinn Bowl 2025」に協賛し、会場に”フランス生まれの遊べる空間 - ルノー カングー” を展示します。

ルノー は、テニスの4大国際大会グランドスラムトーナメントのひとつであるローランギャロス（全仏オープン）に2022年から協賛し、テニスファンに向けたブランドメッセージの発信に力をいれています。この一環となる本イベントでは、今年6月に海外限定で発売した「paperboy ×〈Setinn〉」グッズの日本初リリース、全国〈Setinn〉と親交の深いブランドやショップそして飲食店などの出展、子供向けワークショップやテニス体験ブース、DJイベントなど沢山のコンテンツが予定されています。

【イベント概要】

日時：10月13日（月・祝） ※雨天順延(小雨開催予定)

時間：11:00から17:00

場所：東京都世田谷区給田1丁目1－1 Qs-Garden内芝生エリア

イベント情報：https://www.renault.jp/information/news/knginfo2510.html(https://www.renault.jp/information/news/knginfo2510.html)

実施内容：

■6月に海外限定で発売された「paperboy × 〈Setinn〉」グッズの販売

2024年11月に発売された仏パリを拠点とする「ペーパーボーイ」と「〈Setinn〉」のコラボレーション企画の第２弾。 ワールドツアーと題して、中国、タイ、フランス、日本でPOPUPTOURを開催。本イベントは日本のPOPUPTOURという位置づけで、「paperboy × 〈Setinn〉」グッズが日本で初めて販売されます。

■マルシェイベント

出展ブランド

（物販）

・BARBER SAKOTA @barbersakota(https://www.instagram.com/barbersakota/)

・En Plein Air @enpleinair.nyc(https://www.instagram.com/enpleinair.nyc/)

・Helinox @helinox_tokyo(https://www.instagram.com/helinox_tokyo/)

・Huberstore @_huberstore(https://www.instagram.com/_huberstore/)

・LANE BY @lane_by_(https://www.instagram.com/lane_by_/)

・Paperboy @paperboyparis(https://www.instagram.com/paperboyparis/)

・RUSSET BURBANK @rbb_store(https://www.instagram.com/rbb_store/)

・TOXGO @toxgo(https://www.instagram.com/toxgo/)

原宿にある古着屋。企業モノと古着を同じ空間で魅せる古着屋で、老若男女問わず人気を誇る。

・THE▲HC @the_hermit_club_official(https://www.instagram.com/the_hermit_club_official/)

・WAKE. @wake.sapporo(https://www.instagram.com/wake.sapporo/)

札幌のセレクトショップ。 都内で開催されたイベントでは、開店前より100名以上行列を作り、イベント早々に完売となった。

・Weathered Friends @allweatherproof(https://www.instagram.com/allweatherproof/) #Weathered Friends

・Winiche @winiche(https://www.instagram.com/winiche/)



（飲食）

・BooksBunny @booksbunny417(https://www.instagram.com/booksbunny417/)

原宿の本屋兼カフェ。 ランチタイムにはひっきりなしに客が出入りするファッション業界に大人気のカフェ。さまざまな国のストリートフードを展開。

・Few. COFFEE @few.coffee(https://www.instagram.com/few.coffee/)

・Sanity @sanitybeer(https://www.instagram.com/sanitybeer/)

三軒茶屋にあるクラフトビール専門店。世界中のクラフトビールやハードサイダーなど、常時500種類以上を取り揃える。

・SERVIN @servin_tokyo(https://www.instagram.com/servin_tokyo/)



（ワークショップ）

・TheBulbBook @the_bulb_book(https://www.instagram.com/the_bulb_book/)

横浜天王町にあるお花屋さん。お花の販売からガーデニング、ショップディスプレーと活動範囲が多岐にわたる。イベントのワークショップも人気。

・こどもビームス @kodomo_beams(https://www.instagram.com/kodomo_beams/)



（コンテンツ）

・Wilson @wilsontennisjp(https://www.instagram.com/wilson_sportswear_japan/)



特別協力

・PH PARIS JAPON @pierrehermejpofficial(https://www.instagram.com/pierrehermejpofficial/)



〈Setinn〉とは

いつもどこでも好きな服を着ていたい。〈Setinn〉は、そんなわがままを可能にしてくれるテニスブランド。プレイで求められる実用性と機能性を備え、テニスのクラシカルな世界観を自由な発想でアップデート。

日々のさまざまな場面でシーンレスに使えるプロダクトを展開する。

着ているとちょっとだけ上手にボールを打てる気がするし、街に向かう足取りは軽い。

オンコートとオフコートってそんなに遠くない。コートと街を行き来しよう。

https://setinn.jp/